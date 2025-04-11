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Лукашенко – премьеру Пакистана: к следующему посевному сезону мы должны выйти на реальные контракты

11 апреля 2025 10:51
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Несмотря на мировые перипетии и вызовы безопасности, Беларусь и Пакистан остались хорошими друзьями и надежными партнерами. Об этом заявил Александр Лукашенко во время официальных переговоров с премьер-министром этой страны Шахбазом Шарифом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Лукашенко – премьеру Пакистана: к следующему посевному сезону мы должны выйти на реальные контракты-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Взаимодействие в сфере сельского хозяйства многогранно и имеет большие перспективы. Уверен, что мы будем создавать совместные сборочные по производству сельскохозяйственной техники в Пакистане и по производству тракторов BELARUS и прицепных машин для возделывания сельскохозяйственной продукции. Я предлагаю ускориться и перейти к конкретным переговорам по поставкам белорусских семян зерновых культур и кукурузы для возделывания в Пакистане. Наши профильные министерства с привлечением деловых кругов двух стран уже к следующему посевному сезону должны выйти на реальные контракты.

Лукашенко – премьеру Пакистана: к следующему посевному сезону мы должны выйти на реальные контракты-4

Шахбаз Шариф, премьер-министр Пакистана:
У нас большое количество меморандумов о сотрудничестве. Но сейчас надо действовать оперативно, быстрее выполнить все договоренности. Я и моя команда готовы. Я знаю ваш стиль: меньше разговоров – больше дела. И этот подход близок мне.

Итогом сегодняшних переговоров стало подписание ряда двусторонних документов. Среди ключевых – соглашение между силовыми ведомствами двух стран, а также дорожная карта военно-технического сотрудничества до 2027 года.

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# Сельское хозяйство # Беларусь-Пакистан # Александр Лукашенко # Шахбаз Шариф

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