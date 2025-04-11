Можно ли родиться трудоголиком? Мнение белорусской телеведущей

Трудно найти страну, жители которой относились бы к работе с большей ответственностью, чем японцы, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. Работники проводят долгие часы на своих рабочих местах, остаются там даже после окончания рабочего дня, чтобы продемонстрировать свою преданность компании. Однако существует и другая сторона этого явления: из-за перегрузки и стресса многие японцы сталкиваются с проблемами здоровья, включая «кароси» – смерть от переутомления.

Екатерина Забенько, телеведущая:

Трудоголиками, наверное, уже рождаются. И, как говорят, фарш назад не перекрутишь. Если ты уже стал в этой жизни трудоголиком, то ты уже не сможешь начать лениться, ты уже не сможешь вести другой образ жизни. В этом, наверное, плюсы и минусы. То, что ты сам себе не даешь отдохнуть, это, наверное, минус. А плюс то, что если ты делаешь какую-то работу, то ты ее делаешь очень быстро, и возрастает твоя продуктивность в разы. Но я точно знаю, что если все люди будут любить то дело, которым они занимаются, то в мире будет намного больше счастливых людей.