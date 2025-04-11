Лукашенко – Шарифу: между Беларусью и Пакистаном сложились семейные отношения

Несмотря на мировые перипетии и вызовы безопасности, Беларусь и Пакистан остались хорошими друзьями и надежными партнерами. Об этом заявил Александр Лукашенко во время официальных переговоров с премьер-министром этой страны Шахбазом Шарифом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сперва лидеры пообщались в узком формате, после – в широком, в присутствии делегаций. К слову, в Минск из Пакистана прибыл внушительный состав представителей бизнеса, которые заинтересованы в налаживании отношений с нашей страной по конкретным направлениям. И этот факт в разговоре подчеркнул наш Президент. В целом двусторонние отношения развиваются достаточно продуктивно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я рад приветствовать тебя и твоих коллег у нас в Минске. Если откровенно говорить, мы вчера обсудили целый ряд вопросов в течение трех часов – и международной повестки, и все, что происходит вокруг наших стран, о перспективах двусторонних отношений, а также наши личные перспективы. У нас сложились очень добрые отношения. Как вы очень правильно, господин премьер-министр, сказали, отношения семейные. Поэтому мы всегда будем поддерживать такой уровень отношений. И надеюсь, что после этого визита, я просто уверен, что мы не имеем права на то, чтобы не реализовать наши договоренности. Это еще связано с тем, что с вами в делегации большое количество крупных ведущих бизнесменов вашей страны, которые заинтересованы в налаживании конкретных отношений по конкретным направлениям с Республикой Беларусь, с нашими предприятиями. Вы знаете, у нас машиностроительная страна, развитое сельское хозяйство. Я очень хорошо знаю, что нужно Пакистану.