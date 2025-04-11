Лукашенко: движущая сила в расширении белорусско-пакистанского сотрудничества – деловые круги двух стран

Несмотря на мировые перипетии и вызовы безопасности, Беларусь и Пакистан остались хорошими друзьями и надежными партнерами. Об этом заявил Александр Лукашенко во время официальных переговоров с премьер-министром этой страны Шахбазом Шарифом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Движущая сила в расширении белорусско-пакистанского сотрудничества – деловые круги двух стран. Именно поэтому с господином премьер-министром прибыла солидная делегация представителей бизнеса, которые по сложившейся доброй традиции продуктивно поработали с белорусскими коллегами на бизнес-форуме. И вообще, это особенность наших переговоров и визита пакистанской делегации, что сегодня представители деловых кругов и госслужащие, члены правительства вместе очень серьезно работали над конкретными проектами.

Мы предлагаем пакистанским предпринимателям самые благоприятные условия для создания производств, ориентированных на рынок не только Беларуси, но и Евразийского экономического союза. Я рад тому, что пакистанские коллеги настроены использовать все имеющиеся возможности и резервы для активизации торгово-экономического сотрудничества с нашей страной. Убежден, что за этим визитом господина Шахбаза Шарифа в Минск последуют новые визиты и встречи, а дружеские отношения между нашими странами будут и далее крепнуть и приносить пользу народам Беларуси и Пакистана.