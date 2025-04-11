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Премьер-министр Пакистана поблагодарил Лукашенко за тёплый приём

11 апреля 2025 16:32
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Несмотря на мировые перипетии и вызовы безопасности, Беларусь и Пакистан остались хорошими друзьями и надежными партнерами. Об этом заявил Александр Лукашенко во время официальных переговоров с премьер-министром этой страны Шахбазом Шарифом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минск рассматривает Пакистан как одного из главных партнеров в Азии. Товарооборот между нашими странами за прошлый год превысил 50 миллионов долларов. Это достаточно большая цифра, но далеко не предел. Нынешний визит премьер-министра Пакистана и бизнес-форум нацелены на достижение гораздо больших результатов.

Премьер-министр Пакистана поблагодарил Лукашенко за тёплый приём-2

Атриум Дворца Независимости и встреча, которая окончательно и бесповоротно закрепляет особый уровень взаимоотношений между Беларусью и Пакистаном, основанный на политической воле, подкрепленной большим опытом сотрудничества и осознанием того, что относительно компактная страна в центре Евразии и крупнейшее государство азиатского региона нужны друг другу. Случилось это, правда, после начала глобальных геополитических перестановок, когда стало понятно: нужно держаться своих. 

Шахбазу Шарифу словно и не было холодно, но отнюдь не потому, что утеплился как следует – грела сама обстановка и дух визита, начавшегося накануне прямо дома у Александра Лукашенко. Шариф был настолько впечатлен, что несколько раз публично делал отсылки ко вчерашним неформальным переговорам буквально обо всем.

Премьер-министр Пакистана поблагодарил Лукашенко за тёплый приём-4

Шахбаз Шариф, премьер-министр Пакистана:
Большое вам спасибо за прекрасную встречу, которую вы организовали вчера для членов нашей делегации. Как вы правильно сказали, наша встреча вчера напоминала скорее о воссоединении семьи. Спасибо большое за прекрасные блюда, которыми вы угостили нас. Все было очень-очень вкусно. 

Большое спасибо, что в этой встрече участвовали и ваши сыновья, а также мой брат. Я всегда во всем стараюсь подражать моему брату, а мой брат всегда с большим теплом отзывается как лично о вас, так и о вашей стране. И со своей стороны я постараюсь делать все возможное, чтобы дружба между нами и лично между нашими странами крепла.

Премьер-министр Пакистана поблагодарил Лукашенко за тёплый приём-6

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
С большим удовольствием приветствую вас на белорусской земле и ваших коллег.

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# Беларусь-Пакистан # Александр Лукашенко # Шахбаз Шариф

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