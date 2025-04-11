Премьер-министр Пакистана поблагодарил Лукашенко за тёплый приём

Несмотря на мировые перипетии и вызовы безопасности, Беларусь и Пакистан остались хорошими друзьями и надежными партнерами. Об этом заявил Александр Лукашенко во время официальных переговоров с премьер-министром этой страны Шахбазом Шарифом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Минск рассматривает Пакистан как одного из главных партнеров в Азии. Товарооборот между нашими странами за прошлый год превысил 50 миллионов долларов. Это достаточно большая цифра, но далеко не предел. Нынешний визит премьер-министра Пакистана и бизнес-форум нацелены на достижение гораздо больших результатов.

Атриум Дворца Независимости и встреча, которая окончательно и бесповоротно закрепляет особый уровень взаимоотношений между Беларусью и Пакистаном, основанный на политической воле, подкрепленной большим опытом сотрудничества и осознанием того, что относительно компактная страна в центре Евразии и крупнейшее государство азиатского региона нужны друг другу. Случилось это, правда, после начала глобальных геополитических перестановок, когда стало понятно: нужно держаться своих. Шахбазу Шарифу словно и не было холодно, но отнюдь не потому, что утеплился как следует – грела сама обстановка и дух визита, начавшегося накануне прямо дома у Александра Лукашенко. Шариф был настолько впечатлен, что несколько раз публично делал отсылки ко вчерашним неформальным переговорам буквально обо всем.