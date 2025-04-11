Лукашенко – премьер-министру Пакистана: «Наши страны остались хорошими друзьями и надёжными партнёрами»

Несмотря на мировые перипетии и вызовы безопасности, Беларусь и Пакистан остались хорошими друзьями и надежными партнерами. Об этом заявил Александр Лукашенко во время официальных переговоров с премьер-министром этой страны Шахбазом Шарифом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусско-пакистанские отношения выстраиваются не год и не два. Александр Лукашенко заявил о нашей стране как о партнере для Исламабада десятилетие назад, когда премьер-министром был Наваз Шариф, брат действующего лидера. Преемственность и последовательность спустя годы дает свои плоды и такую нужную опору.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В 2015 году состоялись первые визиты на высшем уровне в Исламабад и Минск. Мы подписали стратегические для наших отношений политические документы, Исламабадскую декларацию белорусско-пакистанского партнерства и договор о дружбе и сотрудничестве между двумя странами. Созидательный дух этих документов прошел испытание времени. Несмотря на мировые перипетии и вызовы безопасности, наши страны остались хорошими друзьями и надежными партнерами. Вчера переговоры и сегодня – мы сделали с вами немало. В этом нам и помог серьезно мой давний друг Наваз Шариф. Он у нас как третейский судья выступал. И я заметил, что он практически все наши начинания поддержал. Он будет рад, если мы продвинемся в наших отношениях уже на конкретной базе. Важно понимать особенность этого визита. Когда наш Президент в ноябре прошлого года работал в Исламабаде, сразу по окончании официальных церемоний поручил членам правительства детально проработать все, что прописано в меморандумах и соглашениях, прямо на месте.

Александр Лукашенко:

Нам надо обязательно наши политические отношения монетизировать. Надо углубить и развить торгово-экономические отношения. Спустя 3-4 месяца уже можно оценить результат проделанной работы. Лукашенко: движущая сила в расширении белорусско-пакистанского сотрудничества – деловые круги двух стран. Подробнее.

Основная статья нашего экспорта в Пакистан как раз тесно связана с АПК – сельхозтехникой и технологией. То, что очень нужно стране, в которой урожай могут собирать трижды за год. Исламабад заинтересован в том, чтобы Минск на их территории организовывал свои сборочные производства или совместные. В конечном счете это выгодно обеим сторонам. Да и опыт подобный у нас есть.

Андрей Кузнецов, заместитель министра промышленности Беларуси:

Туда предлагаем технологию возделывания земель: от трактора плюс навесное. И мы первыми шагами пошли по созданию совместных тракторов [мощностью – прим. ред.] свыше 100 лошадиных сил. И второй этап сейчас идет – создание совместных предприятий в 50 лошадиных сил. По тракторам, которые заходят (собранные), имеем рынок в 85 %. Если будем производить технику совместных производств на пакистанской стороне, будем иметь определенные преференции, которые оказывает та страна. Второе, это позволит нам увеличить экспорт в страну.

Выходит, и нет препятствий, кроме одного. Расстояние. Нас разделяют более 5 тысяч километров. И пока наши грузы идут только по морскому пути. Но есть все основания полагать, что в обозримом будущем появится еще один, наземный.