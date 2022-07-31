Мясо и молоко почти на 100% свои. Как обстоят дела с продажей белорусских товаров на внутреннем рынке?

Новости Беларуси. За последние полгода продажи белорусских товаров на внутреннем рынке значительно выросли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. За последние полгода продажи белорусских товаров на внутреннем рынке значительно выросли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Несмотря на западные санкции, наличие широкого ассортимента продуктов питания, одежды и обуви в наших магазинах для покупателей полностью обеспечено. Большинство товаров отечественного производства. Работать в условиях внешнего давления для отечественных предприятий стало уже привычно.
Нина Емельянова, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
У нас есть товарные группы, по которым потребительский рынок практически на 100 процентов обеспечивается товарами отечественного производства. Это мясная, молочная продукция. И в то же время сейчас в рамках работы по импортозамещению наши предприятия освоили производство сыра с голубой и белой плесенью, таких мясных деликатесов, как хамон, прошутто и другие. Что также влияет на рост удельного веса в продаже.
В стране сформирована развитая инфраструктура: открыто более 127 тысяч торговых объектов. Развиваются и интернет-магазины. Их на отечественном рынке более 28 тысяч.