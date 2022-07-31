Прямой эфир

Мясо и молоко почти на 100% свои. Как обстоят дела с продажей белорусских товаров на внутреннем рынке?

31 июля 2022 08:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. За последние полгода продажи белорусских товаров на внутреннем рынке значительно выросли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Мясо и молоко почти на 100% свои. Как обстоят дела с продажей белорусских товаров на внутреннем рынке?-1

Несмотря на западные санкции, наличие широкого ассортимента продуктов питания, одежды и обуви в наших магазинах для покупателей полностью обеспечено. Большинство товаров отечественного производства. Работать в условиях внешнего давления для отечественных предприятий стало уже привычно.  

Мясо и молоко почти на 100% свои. Как обстоят дела с продажей белорусских товаров на внутреннем рынке?-4

Нина Емельянова, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:  
У нас есть товарные группы, по которым потребительский рынок практически на 100 процентов обеспечивается товарами отечественного производства. Это мясная, молочная продукция. И в то же время сейчас в рамках работы по импортозамещению наши предприятия освоили производство сыра с голубой и белой плесенью, таких мясных деликатесов, как хамон, прошутто и другие. Что также влияет на рост удельного веса в продаже.  

Мясо и молоко почти на 100% свои. Как обстоят дела с продажей белорусских товаров на внутреннем рынке?-7

В стране сформирована развитая инфраструктура: открыто более 127 тысяч торговых объектов. Развиваются и интернет-магазины. Их на отечественном рынке более 28 тысяч.  

# Торговля в Беларуси # общество # Нина Емельянова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
21 день без еды и воды? Подробности громкого дела Автуховича смотрите 31 июля в программе «Неделя»
31 июля 2022 08:05

21 день без еды и воды? Подробности громкого дела Автуховича смотрите 31 июля в программе «Неделя»

Лукашенко поздравил работников торговли с профессиональным праздником
31 июля 2022 07:46

Лукашенко поздравил работников торговли с профессиональным праздником

В Беларуси продолжается уборочная кампания. Самая высокая урожайность в Гродненской области
31 июля 2022 07:33

В Беларуси продолжается уборочная кампания. Самая высокая урожайность в Гродненской области