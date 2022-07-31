Мясо и молоко почти на 100% свои. Как обстоят дела с продажей белорусских товаров на внутреннем рынке?

Нина Емельянова, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

У нас есть товарные группы, по которым потребительский рынок практически на 100 процентов обеспечивается товарами отечественного производства. Это мясная, молочная продукция. И в то же время сейчас в рамках работы по импортозамещению наши предприятия освоили производство сыра с голубой и белой плесенью, таких мясных деликатесов, как хамон, прошутто и другие. Что также влияет на рост удельного веса в продаже.