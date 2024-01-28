Отвечает на вопросы сельчан на всю деревню – вот как работает председатель сельсовета в Мохро

До дня Х еще есть несколько недель. Так что тем, кто получит официальное разрешение для перехода на другой уровень в этой электоральной кампании, придется поработать, чтобы заслужить доверие и голоса избирателей, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Сельисполком нашел способ экономить на освещении в деревне – и это повысит качество жизни.

Иван Иванович на депутатской каденции уже несколько сроков. В принципе, в Мохро он два в одном: и власть здесь, и народный представитель. Встретить его в высоких кабинетах сельсовета в белом воротничке практически нереально. Потому и лук – сельский кэжуал. Местный маятник Фуко шутит: работает в две смены и ночную. И все на поприще общественных забот земляков.

Деревня располагается на самом краю нашей Родины. По меркам окраины, большая – в Мохро живет 1 300 человек. А еще здешнее приграничье славится доблестным партизанским прошлым. В годы Великой Отечественной чаща лесов стала надежным укрытием для отряда народных мстителей имени Орджоникидзе. Память хранят и сегодня. И это дело рук в том числе Ивана Ивановича.

Иван Кунаховец, председатель Мохровского сельсовета:

На данный момент здесь находится целый партизанский комплекс – более 40 локаций, которые восстановлены в предыдущее время. Используются очень активно в патриотическом воспитании молодежи.

Добрый вечер, дорогие радиослушатели! Зав местного клуба уже несколько лет совмещает культурную должность с медиа. Клубное радио «Весна» – хит. Звучит каждое воскресенье в прямом эфире. Вот таким незатейливым способом. Культработники выносят колонку на улицу и включают информационно-развлекательный плейлист. Не так давно при поддержке председателя – депутата местного совета нашли техническое решение проблемы. Теперь эфирный процесс намного упростится, да и условия для сельской агроточки улучшатся.

Наш председатель Иван Иванович помог в оборудовании, сделать действительно. Выделили нам отдельный кабинет, оборудование. – Как дела?

– У нас есть два вопроса, которые заданы вам в прямом эфире. Иван Иванович уверяет, секрет властного долголетия в Мохро – открытость. Потому эфиры на всю деревню, где он прямо отвечает на волнующие вопросы сельчан, для него – обычное дело. Жить заботами сельчан – главный слоган.