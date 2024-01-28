Кто готовит провокации в белорусском небе? Выборы-2025, крушение Ил-76 – интервью с Леонидом Давидовичем

Несмотря на явное усиление эскалации, в целом обстановка на наших границах остается прогнозируемой и контролируемой. Как отметил на неделе начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси, наша страна может ответить на любые угрозы, которые будут поступать со стороны Запада. Но мы готовы к защите не только наземных, но и воздушных рубежей, где также ситуация идет на обострение. Что ищут разведчики НАТО в наших эшелонах и к чему готовятся белорусские летчики – об этом и не только мы поговорили с заместителем командующего ВВС и войсками ПВО – начальником авиации Минобороны Беларуси Леонидом Давидовичем. Вдвое увеличилось количество полетов разведывательной авиации стран НАТО Ольга Коршун, СТВ:

В последнее время, естественно, есть угроза на южных рубежах, но мы чувствуем некоторые нагнетания и на западной границе. В связи с этим как складывается обстановка в белорусском небе?

Леонид Давидович, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО – начальник авиации Министерства обороны Беларуси:

Вот эта активность, о которой вы сказали, конечно, не может остаться нами не замеченной. Мы уже отмечаем, что с начала этого года, по сравнению, например, с прошлым месяцем, с декабрем, вдвое увеличилось количество

полетов разведывательной авиации стран НАТО. Причем для этих полетов задействуется авиация фактически всех национальных военно-воздушных сил, а также объединенных вооруженных сил НАТО. У наших границ фактически ежедневно либо через день мы наблюдаем полеты самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3. Здесь находится самолет E-7 из австралийских военно-воздушных сил, самолеты Швеции, Великобритании, Франции, США. Поэтому, конечно, эту активность мы отмечаем. И это заставляет нас изучать тактику применения разведывательной авиации. Условно говоря, рисовать радиолокационные, радиотехнические портреты этих самолетов, то есть мы снимаем характеристики их, изучаем тактику и готовимся. Иными словами, чем больше они летают, тем больше уроков мы извлекаем и из тактики их применения. Ольга Коршун, СТВ:

А какова цель этих полетов? Леонид Давидович:

Во-первых, отслеживать любые мероприятия боевой подготовки, может быть, каких-то перемещений войск на нашей территории. А во-вторых, мы прекрасно понимаем, что вся разведывательная информация, которую сейчас получают страны НАТО, страны, сопредельные с нашей республикой, используется в интересах Вооруженных сил Украины.

Ольга Коршун:

Если вернуться немножко назад, весной, в связи с событиями в Брянской области, наши ВВС и войска ПВО несколько дней были приведены в состояние повышенной боевой готовности. Об этом и Президент говорил. И сейчас, к примеру, сбили российский самолет с украинскими военнопленными на борту. Леонид Давидович:

Этим эпизодом, который вы сейчас рассказали, конечно, они тоже были подвергнуты серьезному анализу. Мы понимаем, каким образом был уничтожен самолет Ил-76. Мы понимаем, каким оружием. Мы понимаем, ракеты каких модификаций были поставлены Украине, которые способны были на этом удалении, на этой высоте сбить российский самолет. Поэтому, конечно, сейчас мы фактически получаем возможность извлекать уроки. Ольга Коршун:

А в целом конфликт в Украине как повлиял на расстановку сил и в наших Вооруженных Силах? Леонид Давидович:

Мы скорее на основе этих уроков, о которых мы говорим, стали более избирательно и взвешенно подходить к закупкам того или иного вооружения. Сейчас закупаются боеприпасы именно те, которые могут пригодиться в потенциальном конфликте. Какие-то образцы вооружения, которые сейчас неэффективные, мы пересматриваем подходы к их применению. И, конечно же, используем выводы, которые мы можем сделать, наблюдая за конфликтом в Украине. Мы изменили подходы к подготовке войск. Сейчас и летный состав, и подразделение сухопутных войск по-другому готовятся к выполнению задач по предназначению. Ольга Коршун:

Прошлым летом на вооружение поступили новые вертолеты Ми-35. Какие они сейчас выполняют задачи? Леонид Давидович:

Сейчас они выполняют задачи, свойственные данному типу вертолетов. Это отработка боевого применения на полигонах. Кроме того, выполняют задачу боевого дежурства по противовоздушной обороне. Ну и для подготовки собственного летного состава, для повышения уровня их квалификации. Какое новое вооружение поступит в ВВС и ПВО?

Ольга Коршун:

Какое еще новое вооружение в ближайшее время поступит в ВВС и ПВО и когда? Леонид Давидович:

Мы продолжаем обновлять парк нашей истребительной авиации. Я думаю, что в обозримой перспективе мы закончим обновление парка нашей истребительной авиации, потому что самолет МиГ-29, который верой и правдой служит там уже не одно десятилетие, подходит к рубежу, когда ресурс собственный будет выработан. И, соответственно, мы нуждаемся в новой авиационной технике для выполнения задач истребительной авиации. Ольга Коршун:

В целом мы видим, что наше небо под надежной защитой, у нас есть и серьезное вооружение. Те же С-300, С-400. Но мы видим, что есть угроза и от мелких летательных аппаратов, дроны могут нести боевой заряд. Леонид Давидович:

Все, что касается критической инфраструктуры в нашей стране, все, что касается критической военной инфраструктуры, мы принимаем конкретные меры для того, чтобы защититься. Для этого принимаются на вооружение и закупаются новые средства радиолокационной борьбы. Это, во-первых. Во-вторых, принимаются меры по укрытию, физическому укрытию наиболее дорогостоящих образцов военной техники, в частности самолетов. Принимаются меры организационного характера. То есть мы изменили подходы к охране, обороне тех или иных объектов. Мы изменили подходы к мониторингу территории вокруг критически важных объектов. Поэтому, конечно, выводы мы делаем в этом направлении. Беспилотные летательные аппараты, которые стоят, может быть, не очень больших денег, но ущерб, который могут нанести, соизмерим с ударом крылатой ракеты или какой-то там мощной авиационной бомбы. Ольга Коршун:

Электоральная кампания 2025 года многим не дает спать спокойно. Это тоже такой фактор разбалансировки? Сценарии нам известны – мы готовимся к провокациям