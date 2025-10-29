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Лавров заявил об удивлении в связи с изменением позиции Трампа по Украине

29 октября 2025 07:17
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Лавров заявил об удивлении в связи с изменением позиции Трампа по Украине-0

По словам главы МИД России Сергея Лаврова, смена позиции американского лидера Дональда Трампа по Украине стала неожиданностью, пишет РИА Новости.

Повторный переход Трампа на «отработанные» позиции, подразумевающие судорожное желание ЕС и режима Зеленского обрести перерыв с целью продления «накачки» вооружением киевского режима, вызвал удивление, сообщил дипломат.

Глава внешнеполитического ведомства РФ также указал на веру в то, что озвученная Трампом на Аляске логика установления долгосрочного мира все же победит.

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Фото: Pinterest

# Международная политика # Дональд Трамп # Сергей Лавров

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