По словам главы МИД России Сергея Лаврова, смена позиции американского лидера Дональда Трампа по Украине стала неожиданностью, пишет РИА Новости.

Повторный переход Трампа на «отработанные» позиции, подразумевающие судорожное желание ЕС и режима Зеленского обрести перерыв с целью продления «накачки» вооружением киевского режима, вызвал удивление, сообщил дипломат.

Глава внешнеполитического ведомства РФ также указал на веру в то, что озвученная Трампом на Аляске логика установления долгосрочного мира все же победит.

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