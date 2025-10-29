Венгрия намерена создать в ЕС антиукраинский альянс с Чехией и Словакией

Венгрия намерена создать в ЕС антиукраинский альянс. По замыслу Будапешта в него должны войти Чехия и Словакия, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если это произойдет, то такое сотрудничество может существенно затруднить действия Евросоюза по финансированию военной помощи Киеву. Виктор Орбан рассчитывает согласовать позицию с чешским и словацким коллегами, которые также выступают за диалог с Москвой.

Петер Сийярто, министр иностранных дел и торговли Венгрии:

Очевидно, что есть много вещей, в которых у нас есть точки соприкосновения, когда речь заходит о нынешнем подходе Словакии и Венгрии, когда речь заходит о будущем Европы, включая сотрудничество и роль Украины. Мы думаем, что будущее правительство Чешской Республики, возможно, будет думать так же, как и мы, в этом отношении.

Венгрия и Словакия также осуждают финансовую помощь Киеву. Будапешт не раз блокировал такие законопроекты в ЕС. Кроме того, страны выступают против антироссийских санкций.