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Венгрия намерена создать в ЕС антиукраинский альянс с Чехией и Словакией

29 октября 2025 07:30
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Венгрия намерена создать в ЕС антиукраинский альянс. По замыслу Будапешта в него должны войти Чехия и Словакия, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Венгрия намерена создать в ЕС антиукраинский альянс с Чехией и Словакией-2

Если это произойдет, то такое сотрудничество может существенно затруднить действия Евросоюза по финансированию военной помощи Киеву. Виктор Орбан рассчитывает согласовать позицию с чешским и словацким коллегами, которые также выступают за диалог с Москвой.

Венгрия намерена создать в ЕС антиукраинский альянс с Чехией и Словакией-4

Петер Сийярто, министр иностранных дел и торговли Венгрии:
Очевидно, что есть много вещей, в которых у нас есть точки соприкосновения, когда речь заходит о нынешнем подходе Словакии и Венгрии, когда речь заходит о будущем Европы, включая сотрудничество и роль Украины. Мы думаем, что будущее правительство Чешской Республики, возможно, будет думать так же, как и мы, в этом отношении. 

Венгрия и Словакия также осуждают финансовую помощь Киеву. Будапешт не раз блокировал такие законопроекты в ЕС. Кроме того, страны выступают против антироссийских санкций. 

# Международная политика # Европейский союз # Украина

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