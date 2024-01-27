«Комаровцы» во время войны дали отпор фашистам! Вот как Пинск держал оборону

В эту знаковую в мировой истории дату телеканал СТВ запускает новый проект, посвященный 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Цикл документальных фильмов «Партизанская сторона» расскажет о народных мстителях. 125-летию Героя Советского Союза Василия Захаровича Коржа посвящается первая серия. Немецкое иго неумолимо ползло. Но «комаровцы» на своей земле были непоколебимы и в 4-х километрах от Пинска встретили огнем вражеский кавалерийский эскадрон.

Алексей Литвин, заведующий центром военной истории Беларуси Института истории НАН Беларуси:

4 июля был единственным, кто защищал город Пинск, на северном и западном направлениях. Уходя из Пинска, считался истребительным отрядом. Но так как в это время уже поступила Директива СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня о создании партизанских отрядов, то Пинский обком партии в срочном порядке начал создавать эти отряды. Сохранились документы, где указано, какие отряды были созданы, согласно этой Директиве. И первым в этом списке стоит отряд именно Василия Захаровича Коржа. В бою на подступах к Пинску среди погибших был и муж Веры Хоружей – Сергей Корнилов. В неравной схватке партизаны быстро расходовали огневую мощь своего отряда. Опустошенные, они вынуждены были маневрировать, и родные полесские леса стали надежным укрытием.

Александр Оржеховский, старший научный сотрудник Музея Белорусского Полесья Пинска:

Партизаны вынуждены были уйти. По старому мосту, который здесь был, они ушли в район деревни Хоростово. Почему туда? Василий Захарович Корж сам был оттуда родом. Леса – их владения, фактор неожиданности и неординарные решения – тактика, а главная цель неизменная – бить врага.

Вокруг враги. Но это своя земля, которую невозможно позволить варварски топтать чужому сапогу. Казалось, ситуация безнадежная. Партизанский отряд Коржа действительно оказался в сложном положении. Связи с центром нет, добытого трофейного оружия не хватало, линия фронта неумолимо отдалялась, и «комаровцы» в самом тылу фашистской армады. В таком положении беременным женщинам точно не место, потому было решено через линию фронта, в том числе для установления связи с Центром, отправить Веру Хоружую. Алексей Литвин:

В этот период из отряда ушла на советскую территорию (город Мозырь, потом Гомель) Вера Захаровна Хоружая ввиду своей беременности и необходимости рожать ребенка. Там она составила подробный отчет о деятельности отряда. Из него мы видим: перед отрядом стоял целый ряд трудностей. В своей докладной записке она пишет о том, что необходимо оказать помощь в боеприпасах, снаряжении.

Задание выполнено. Связь наладили. Теперь Центр знал, что на Полесье «комары» подтачивают носы фашистам. В первых сведениях об отряде «Комарова» и его действиях, переданных в донесении на имя ЦК КП(б)Б 6 августа 1941 года, говорится: