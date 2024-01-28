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Давидович: с начала 2024-го вдвое увеличилось количество полётов разведывательной авиации НАТО

28 января 2024 17:17
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Заместитель командующего ВВС и войсками ПВО – начальник авиации Министерства обороны Беларуси Леонид Давидович в интервью для программы «Неделя» на СТВ рассказал о повышении активности НАТО у границ Беларуси.

«С начала этого года, по сравнению, например, с прошлым месяцем, с декабрем, вдвое увеличилось количество
полетов разведывательной авиации стран НАТО. Причем для этих полетов задействуется авиация фактически всех национальных военно-воздушных сил, а также объединенных вооруженных сил НАТО», – заявил Леонид Давидович.

«Это заставляет нас изучать тактику применения разведывательной авиации. Чем больше они летают, тем больше уроков мы извлекаем».

# НАТО # общество # Леонид Давидович

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