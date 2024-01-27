«Его на смех подняли». Как в Беларуси создали первый партизанский отряд – о подвиге Василия Коржа
В эту знаковую в мировой истории дату телеканал СТВ запустил новый проект, посвященный 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Цикл документальных фильмов «Партизанская сторона» расскажет о народных мстителях.
125-летию Героя Советского Союза Василия Захаровича Коржа посвящается первая серия.
Александр Оржеховский, старший научный сотрудник Музея Белорусского Полесья Пинска:
Это было воскресенье, они с сыном Леней собирались на рыбалку. И тут позвонили и сказали, что срочно собирают в обком, что началась война.
В разные годы его звали Василь Мудрый, боец Семенов, товарищ Ковалев, командир Пабло, партизан Комаров. Но на утро 22 июня 1941-го Василий Корж все еще был завфинсектором Пинского обкома КПБ. Но практический опыт человека, партизанившего когда-то в Западной Беларуси, позже – в 30-е – получившего теоретические навыки на спецкурсах НКВД, а в Испании командующего интернациональным партизанским отрядом, разрушал оптимистичные иллюзии: идет война народная. Потому в кабинет первого секретаря Пинского обкома партии он входил уже с единственным верным решением.
Нужно создавать партизанские отряды!
Александр Оржеховский:
У Коржа никакой паники не было. Как военный, который всю жизнь был связан с армией, конечно, он чувствовал, что война будет, что война надвигается. И он сразу предложил создать партизанский отряд. Не буду вас обманывать, скажу, что его немного на смех подняли! Какие партизаны?
Но настойчивость Коржа перевесила, и ему под личную ответственность разрешили набрать отряд. Василий Захарович тут же пошел по кабинетам, стал звонить проверенным товарищам.
– Василий Захарович, разрешите! Тут гражданские пришли записаться к вам в отряд.
– Сколько их?
– Три человека.
– Давай их сюда.
– Здравствуйте, слушаю вас.
– Имеем желание сражаться с врагом.
– Мы не можем допустить, чтобы враг хозяйничал на нашей земле! Я никого не заставляю. Записываю только добровольцев.
– Запишите нас добровольцами. Сергей Корнилов.
– Вера Хоружая.
– Григорий Карасев.
Ольга Корж, внучка Героя Советского Союза В.З. Коржа:
Он просто умел убеждать, как и нас. Вот он собрал своих людей и сказал: кто хочет, тот остается, будем воевать. Мама, тетя Оля и бабушка Феня были дома. Когда началась война, дед попросил, все семьи эвакуировались. И так как он знал, что немцы, зная, кто он, семью просто расстреляют сразу. То есть если что-то случится, это однозначно. Он их решил эвакуировать.
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