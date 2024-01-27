«Его на смех подняли». Как в Беларуси создали первый партизанский отряд – о подвиге Василия Коржа

В эту знаковую в мировой истории дату телеканал СТВ запустил новый проект, посвященный 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Цикл документальных фильмов «Партизанская сторона» расскажет о народных мстителях. 125-летию Героя Советского Союза Василия Захаровича Коржа посвящается первая серия.

Александр Оржеховский, старший научный сотрудник Музея Белорусского Полесья Пинска:

Это было воскресенье, они с сыном Леней собирались на рыбалку. И тут позвонили и сказали, что срочно собирают в обком, что началась война.

В разные годы его звали Василь Мудрый, боец Семенов, товарищ Ковалев, командир Пабло, партизан Комаров. Но на утро 22 июня 1941-го Василий Корж все еще был завфинсектором Пинского обкома КПБ. Но практический опыт человека, партизанившего когда-то в Западной Беларуси, позже – в 30-е – получившего теоретические навыки на спецкурсах НКВД, а в Испании командующего интернациональным партизанским отрядом, разрушал оптимистичные иллюзии: идет война народная. Потому в кабинет первого секретаря Пинского обкома партии он входил уже с единственным верным решением.

Нужно создавать партизанские отряды! Александр Оржеховский:

У Коржа никакой паники не было. Как военный, который всю жизнь был связан с армией, конечно, он чувствовал, что война будет, что война надвигается. И он сразу предложил создать партизанский отряд. Не буду вас обманывать, скажу, что его немного на смех подняли! Какие партизаны?

Но настойчивость Коржа перевесила, и ему под личную ответственность разрешили набрать отряд. Василий Захарович тут же пошел по кабинетам, стал звонить проверенным товарищам.

– Василий Захарович, разрешите! Тут гражданские пришли записаться к вам в отряд.

– Сколько их?

– Три человека.

– Давай их сюда.

– Здравствуйте, слушаю вас.

– Имеем желание сражаться с врагом.

– Мы не можем допустить, чтобы враг хозяйничал на нашей земле! Я никого не заставляю. Записываю только добровольцев.

– Запишите нас добровольцами. Сергей Корнилов.

– Вера Хоружая.

– Григорий Карасев.