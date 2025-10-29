Белорусские спасатели продолжают борьбу за звание чемпионов мира в Саудовской Аравии

Белорусские огнеборцы в числе лучших! Как проходит чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту?

Первый соревновательный день чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту в Саудовской Аравии открыла одна из самых зрелищных и технически-сложных дисциплин – «Подъем по штурмовой лестнице», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В финальном забеге среди мужчин третьим до верхнего этажа учебной башни добрался наш Никита Уколов. Еще один белорус Антон Тарасевич прекратил борьбу за титул в полуфинале. Бронзовую медаль завоевала и белоруска Полина Кушнеренко, она уступила двум представительницам России. От лидеров отделили десятые доли секунды.

Полина Кушнеренко, член женской сборной Беларуси по пожарно-спасательному спорту:

Я очень счастлива этому результату. Это мой первый финал на чемпионате мира среди женщин. И бронза – это достойный результат, который я показала в этом сезоне. Сезон был тяжелый. В мою подготовку вкладывались тренеры сборной, тренеры моей области Гомельской, поддержка родителей, близких, мамы, друзей. Это все вместе дорогого стоит.

Белорусские спасатели продолжат борьбу за звание чемпионов мира в других дисциплинах. В программе чемпионата – еще три соревновательных дня.