Прямой эфир

Белорусские спасатели продолжают борьбу за звание чемпионов мира в Саудовской Аравии

29 октября 2025 07:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Первый соревновательный день чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту в Саудовской Аравии открыла одна из самых зрелищных и технически-сложных дисциплин – «Подъем по штурмовой лестнице», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские огнеборцы в числе лучших! Как проходит чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту?

Белорусские спасатели продолжают борьбу за звание чемпионов мира в Саудовской Аравии-2

В финальном забеге среди мужчин третьим до верхнего этажа учебной башни добрался наш Никита Уколов. Еще один белорус Антон Тарасевич прекратил борьбу за титул в полуфинале. Бронзовую медаль завоевала и белоруска Полина Кушнеренко, она уступила двум представительницам России. От лидеров отделили десятые доли секунды.

Белорусские спасатели продолжают борьбу за звание чемпионов мира в Саудовской Аравии-4

Полина Кушнеренко, член женской сборной Беларуси по пожарно-спасательному спорту:
Я очень счастлива этому результату. Это мой первый финал на чемпионате мира среди женщин. И бронза – это достойный результат, который я показала в этом сезоне. Сезон был тяжелый. В мою подготовку вкладывались тренеры сборной, тренеры моей области Гомельской, поддержка родителей, близких, мамы, друзей. Это все вместе дорогого стоит. 

Белорусские спасатели продолжат борьбу за звание чемпионов мира в других дисциплинах. В программе чемпионата – еще три соревновательных дня.

# Спортивные соревнования # МЧС Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Известные места Беларуси глазами детей! Выставка «АрхНовация» проходит в Минске
29 октября 2025 07:15

Известные места Беларуси глазами детей! Выставка «АрхНовация» проходит в Минске

В Вооруженных Силах Беларуси продолжается увольнение в запас личного состава
29 октября 2025 06:55

В Вооруженных Силах Беларуси продолжается увольнение в запас личного состава

В «Минскэнерго» призвали отказаться от незаконного потребления электроэнергии
29 октября 2025 06:44

В «Минскэнерго» призвали отказаться от незаконного потребления электроэнергии