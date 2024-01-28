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Леонид Давидович о выборах-2025: готовимся к провокациям, раскачать страну изнутри дешевле, чем воевать

28 января 2024 17:17
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Заместитель командующего ВВС и войсками ПВО – начальник авиации Министерства обороны Беларуси Леонид Давидович рассказал о высокой вероятности провокаций во время электоральной кампании 2025 года.

«Стремление раскачать страну изнутри всегда продиктовано тем, что это, как правило, намного дешевле, чем воевать. Как раз в ходе всего этого предвыборного процесса, я думаю, мы можем столкнуться с провокациями, в том числе в воздушном пространстве. Нас сейчас прощупывают и будут дальше продолжать прощупывать со стремлением оценить наши возможности», – заявил Леонид Давидович.

Сценарии провокаций нам известны, мы готовимся, отметил заместитель командующего ВВС и войсками ПВО – начальник авиации Министерства обороны.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Леонид Давидович

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