Дзиодзина: изменения международной коммуникации требуют перестроиться тем, кто намерен выстраивать адекватный мир

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Всякий раз, когда проходит какое-либо масштабное мероприятие, связанное с политической ситуацией, то возникает вопрос: почему сейчас? И в чем состоит актуальность события? С 28 по 29 октября официальный Минск принимает гостей на высоком уровне. Причиной и поводом происходящих событий стала международная конференция по безопасности. В этот раз Беларусь представляет собой диалоговую площадку, где принимают участие делегации из 48 стран. Как уже говорилось, на повестке мероприятия проблематика евразийской безопасности в контексте нынешней ситуации в мире. Предполагаемый фокус дискуссий – аналитика характерных тенденций в международной коммуникации, и какие меры необходимо предпринимать, чтобы отношения между странами в меньшей степени представляли угрозу.

И отвечая на изначальный вопрос – почему сейчас, стоит отметить, что актуальность события связана с кризисной ситуацией в мире, в котором стало еще сложнее выстраивать мирные, адекватные отношения между странами. В связи с чем и глобальные изменения международной коммуникации требуют перестроиться и сплотиться тем, кто намерен выстраивать адекватный мир. Чуть более честный и справедливый. Ведь как отметил Президент во время открытия конференции, поиск альтернативных способов поведения и кооперация между странами – это условия выживания в современном мире.

«Все ждем, когда с нами разберутся поодиночке. Поэтому, кивая на Запад, надо сделать соответствующий вывод о том, что и мы не всегда хороши в этом отношении, и мы не делаем то, что нужно сделать сегодня. А если мы не сделаем этого сегодня, завтра будет поздно», – подчеркнул Александр Лукашенко участникам Минского форума по безопасности. Разумеется, что как человеческие, так и международные отношения предполагают определенный риск, где что-то может пойти не так, где возникают «острые» ситуации, где один из партнеров может обманывать, обижаться, не понимать, заблуждаться или внимать провокациям третьих лиц.