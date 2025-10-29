Беларусь может стать настоящим мостом между Востоком и Западом – эксперт из Норвегии

Инициативы Александра Лукашенко по мирной повестке, работа по формированию Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке получат дальнейшее развитие. Сегодня, 29 октября, – второй день работы Минской международной конференции по евразийской безопасности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко: мы уже давно втянулись в гонку вооружений – нам надо ее остановить!

Какой быть новой мировой архитектуре – обсудят в рамках тематического мероприятия секретариата ОДКБ и заседаний двух рабочих сессий. Они посвящены перспективам коллективной безопасности в Евразии; экономическому сотрудничеству как гаранту мира и развития; координации и совместимости различных международных организаций и инициатив на евразийском пространстве для раскрытия имеющегося потенциала. Одна из важнейших проблем, влияющих на ситуацию в регионе, – это санкции, которые Запад превратил в настоящее экономическое оружие. На прошлой неделе против России введен очередной пакет ограничений. В отношении Беларуси также продолжают действовать рестрикции разного уровня. Наша экономика успела перестроиться и в целом выдерживает антисанкицонный темп. Но очевидно, что от такой политики страдают и страны Европы. Если ситуация не изменится, то экономика Запада будет ухудшаться, считают эксперты.

Гленн Дисен, профессор Юго-Восточного университета Норвегии:

Главное направление моих размышлений касается экономического сотрудничества. Ведь разрушение прежнего мирового порядка означает разрыв многих привычных экономических связей. Мы видим, как даже те связи, которые считались надежными, начинают использоваться как оружие. Так США стремятся ограничить доступ Китая к современным технологиям, блокируют суверенные фонды Российской Федерации, вводят санкции против Беларуси. Все это создает нестабильность, а экономические конфликты нередко перерастают в военные. На мой взгляд, выход состоит в диверсификации экономических связей. Тогда те, кто пытается применять экономическое оружие, в итоге сами терпят потери. Я считаю, что евразийская интеграция имеет огромное значение, и роль Беларуси здесь особая. Она может стать настоящим мостом между Востоком и Западом. Второй день работы III Международной конференции по евразийской безопасности проходит в Минске.