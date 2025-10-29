Завершение украинского конфликта возможно при решении вопроса безопасности сторон, пишет РИА Новости со ссылкой на Responsible Statecraft.

Замкнутый круг эскалации в Украине можно прервать, достигнув компромисса через переговоры, указывает издание. При этом, как разъясняет автор, никакая из сторон конфликта не должна ощущать угрозу при решении первоочередных проблем.

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