Сельисполком нашёл способ экономить на освещении в деревне – и это повысит качество жизни

До дня Х еще есть несколько недель. Так что тем, кто получит официальное разрешение для перехода на другой уровень в этой электоральной кампании, придется поработать, чтобы заслужить доверие и голоса избирателей, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Но выборы – это не только возможность для нового старта, а еще и время подвести итоги для местной власти. Понять, что было сделано и как строить диалог дальше, чтобы слышать белорусов. На неделе Кристина Протосовицкая встретилась с депутатами местных советов разного уровня и узнала, с какими проблемами к ним приходят люди и удается ли найти решение важных задач.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Председателей сельисполкомов избирают на местах. В их ведении многое. Освещение – пролить свет на проблему. Дороги – казалось бы, по накатанной, но решить нужно каждый раз по-новому. Благоустройство и вопросы ЖКХ – навести порядок, но никак не развести руками. Отвечает на вопросы сельчан на всю деревню – вот как работает председатель сельсовета в Мохро.

Вместо штурвала вертолета – руль авто. Впрочем, управлять приходится даже не машиной, а 12 населенными пунктами – от совсем маленьких, как хутор на 12 человек, до крупных агрогородков. Всего свыше 5 тысяч человек. Сергей Головенко – в прошлом военный летчик, а уже 16 лет глава Знаменского сельсовета в Брестском районе и депутат районного совета.

Сергей Головенко, председатель Знаменского сельсовета:

В кабинете только с утра. Я приезжаю, мы собираемся, я уточняю для моих специалистов задачи, и на день планируем. Нам надо выехать и по земельным вопросам, и посетить школы.

Этот сельсовет плюсует своими жителями – положительный тренд здесь поддерживают. В двух агрогородках выросли жилые кварталы на 160 частных домов – мечта многодетных семей. Что важно: к половине домов ведут асфальтированные дороги. Финансирование нашел сельисполком, а сэкономленные бюджетные средства пошли на канализацию, газоснабжение, коммуникации, освещение. К слову, переходят на энергосберегающее. Здесь не просто дань моде, а экономия до 40 %.

Сергей Головенко:

Каждый месяц мы примерно 8-9 тысяч белорусских рублей платим за уличное освещение. Это порядка 80 % всех денег на благоустройство. То есть это гораздо повысит качество жизни людей, безопасность.

Доверие к власти рождается на этом уровне, убежден Сергей Головенко. Простой пример: местные сельчане в сезон выращивают свои овощи и фрукты. Когда встал вопрос, как продавать, решение нашлось у сельисполкома. Появился мини-рынок. Татьяна Кондратюк, жительница агрогородка Страдечь:

Это хорошее подспорье. И самое главное, что есть где постоять, продать. Наталья Кочанова: магазины, транспортное сообщение на селе – эти вопросы должны решаться быстро.

Доманово – агрогородок в Ивацевичском районе на тысячу жителей. Некогда местное хозяйство пришло в упадок, людей становилось меньше. Хозяйство поддержало крупное предприятие – модернизация, новые рабочие места, прибыль. Отстояли не просто показатели в животноводстве, а комфорт и благополучие семей, которые смогли остаться.

Сергей Козленя, председатель Бытенского сельисполкома:

Сегодня обыкновенные городские условия у нас в Доманово: газ в доме, вода в доме. Куда-то хочешь поехать – пожалуйста, тебе все удобства. Социальные объекты – все есть. В Доманово впервые правоприменили «гражданскую инициативу», когда на конкурсной основе среди заявок от местных советов выбирают несколько проектов, чтобы профинансировать. Так у жителей появилось зона для отдыха и занятий спортом.

Сергей Козленя:

Люди участвовали в этом проекте как материально, так и своим непосредственным трудом. Я считаю, что это замечательно. Такие инициативы, если есть возможность, надо реализовывать. Но это не просто так, что написал и реализовал. Здесь только сообща. Рабочие места, транспортное сообщение с райцентром и условия жизни. То, на чем сегодня держится современная деревня, убежден Сергей Козленя, глава сельисполкома с двадцатилетним стажем работы. В Доманово на одного пенсионера приходится три работающих жителя. Для сравнения – в одной из деревень сельсовета есть и та, где всего 2 жителя. Отсюда и пустующие дома, за которые взялись. И не зря.