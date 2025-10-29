Известные места Беларуси глазами детей! Выставка «АрхНовация» проходит в Минске

Известные места Беларуси глазами детей: на выставке «АрхНовация» в Минске представлены более 300 работ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Живопись, графика и коллажи, архитектурные макеты, художественные фотографии и видеоролики. В 2025 году экспозиция включает новую категорию «Современное градостроительство и развитие городов и сел». Она посвящена Году благоустройства.

Екатерина Петровская, учащаяся гимназии №56 Минска: Я очень люблю рисовать «АрхНовацию», и я уже где-то два года назад побеждала на «АрхНовации». И решила дальше продолжать в том же духе. И заняла мне эта работа где-то 3-4 недели.

Василиса Третьякова, учащаяся средней школы № 61 Минска:

Мне учитель рисования предложил нарисовать город своей мечты. Я нарисовала экогород. Это город, где много растительности.

Кроме популярных мест, юные мастера рисуют региональные архитектурные памятники, местные культовые сооружения: старинную архитектуру, костелы и церкви. С экспозицией в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи можно ознакомиться до 22 ноября.