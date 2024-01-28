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Внучка Василия Коржа: моего деда называют человеком ружья и хлеба. И я провела параллель с нашим Президентом

28 января 2024 10:25
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В эту знаковую в мировой истории дату телеканал СТВ запускает новый проект, посвященный 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Цикл документальных фильмов «Партизанская сторона» расскажет о народных мстителях. 125-летию Героя Советского Союза Василия Захаровича Коржа посвящается первая серия.

Внучка Василия Коржа: моего деда называют человеком ружья и хлеба. И я провела параллель с нашим Президентом-1

На пепелище войны отстроились новые дома. Через болота, которые были партизанским укрытием, провели дороги, земля, перебитая пулями, трепетно причесана механизаторами. И вновь заколосились хлебные нивы. Но никогда выжившим в страшном лихолетье не забыть военной доли. И командир Корж помнил.

Такая академия сражения и жизни, любви и правды, дела и поступков учит, что по-настоящему рожденная в истинных ценностях закаленная броня характера отбивает свинец. Ведь это люди высшей пробы. А история обжалованию не подлежит.

Внучка Василия Коржа: моего деда называют человеком ружья и хлеба. И я провела параллель с нашим Президентом-4

Нина Черевако, руководитель Хоростовского музея партизанского края имени В.З. Коржа:
Зямля часта таких людзей не нараджае.

Внучка Василия Коржа: моего деда называют человеком ружья и хлеба. И я провела параллель с нашим Президентом-7

Ольга Корж, внучка Героя Советского Союза В.З. Коржа:
Деда называют человеком ружья и хлеба. И я провела параллель между нашим Президентом Александром Григорьевичем и моим дедом. У него сейчас такая же ситуация, очень сложная. То есть надо и обеспечить страну продуктами, нормальной жизнью мирной, и в то же время с этим ружьем стоять на страже нашего мира и благополучия.

Внучка Василия Коржа: моего деда называют человеком ружья и хлеба. И я провела параллель с нашим Президентом-10

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# Великая Отечественная война # общество # Василий Корж # Александр Лукашенко

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