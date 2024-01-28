Внучка Василия Коржа: моего деда называют человеком ружья и хлеба. И я провела параллель с нашим Президентом

В эту знаковую в мировой истории дату телеканал СТВ запускает новый проект, посвященный 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Цикл документальных фильмов «Партизанская сторона» расскажет о народных мстителях. 125-летию Героя Советского Союза Василия Захаровича Коржа посвящается первая серия.
На пепелище войны отстроились новые дома. Через болота, которые были партизанским укрытием, провели дороги, земля, перебитая пулями, трепетно причесана механизаторами. И вновь заколосились хлебные нивы. Но никогда выжившим в страшном лихолетье не забыть военной доли. И командир Корж помнил.
Такая академия сражения и жизни, любви и правды, дела и поступков учит, что по-настоящему рожденная в истинных ценностях закаленная броня характера отбивает свинец. Ведь это люди высшей пробы. А история обжалованию не подлежит.
Нина Черевако, руководитель Хоростовского музея партизанского края имени В.З. Коржа:
Зямля часта таких людзей не нараджае.
Ольга Корж, внучка Героя Советского Союза В.З. Коржа:
Деда называют человеком ружья и хлеба. И я провела параллель между нашим Президентом Александром Григорьевичем и моим дедом. У него сейчас такая же ситуация, очень сложная. То есть надо и обеспечить страну продуктами, нормальной жизнью мирной, и в то же время с этим ружьем стоять на страже нашего мира и благополучия.