Отсутствует время, жизнь, отдых и релакс. Можно ли построить карьеру, не забывая о личной жизни?

Брак и семья. У вас с любимым человеком все просто замечательно, вы понимаете друг друга с полуслова. Но находится тот, кто считает своим обязательным долгом вмешаться. Один норовит влезть со своим полезным советом, другой, наоборот, пытается разрушить вашу идиллию всевозможными сплетнями и угрозами. О том, почему в отношениях появляется третий лишний и как с этим бороться, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Бывает ли такое, что работа становится третьим лишним? Например, вам не мешает работа строить свою личную жизнь?
Валерия Яскевич, журналист, автор блога про отношения:
Я думаю, что, может, даже где-то и мешает. Это вопрос планирования и приоритетов. Если ты не задумываешься об этом, можешь уйти с головой в работу и не заметить, как у тебя отсутствует личное время, жизнь, отдых, релакс. Ты прямо напряжен, весь в работе, у тебя цели, карьерный рост либо же можешь распланировать и уделять каждой части жизни понемногу – отдых, работа и карьера. Можно как совмещать, можно так и перегнуть палку в ту сторону, в которую не стоит.
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