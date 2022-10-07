«Неверность – это всегда больно и неожиданно». Как пережить измену?

Брак и семья. У вас с любимым человеком все просто замечательно, вы понимаете друг друга с полуслова. Но находится тот, кто считает своим обязательным долгом вмешаться. Один норовит влезть со своим полезным советом, другой, наоборот, пытается разрушить вашу идиллию всевозможными сплетнями и угрозами. О том, почему в отношениях появляется третий лишний и как с этим бороться, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Неверность – это всегда больно и неожиданно для человека, которому изменили. Есть ли какой-то чек-лист, который поможет собраться и не наделать глупостей в первые минуты после того, как узнали эту новость, Лера?
Валерия Яскевич, журналист, автор блога про отношения:
Я думаю, как такового чек-листа нет. У каждого своя самооценка, свое развитие, восприятие этого мира. Ситуации индивидуальные – кто-то это проглатывает, кто-то сразу рубит на корню и видит свое светлое будущее. Кто-то боится остаться в одиночестве и цепляется за эту возможность находиться рядом с абьюзером, с кем-либо, чтобы просто не быть одному, а кто-то ищет возможности саморазвития и понимает, что все придет со временем. То есть таблетки на все случаи нет, все индивидуально. Главное, не падать духом и получить поддержку от близких – это самые первые люди, которые рядом всегда. Дальше уже собираться с мыслями и разбираться, в чем, собственно, проблема в конкретной ситуации.
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