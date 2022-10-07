«Неверность – это всегда больно и неожиданно». Как пережить измену?

Брак и семья. У вас с любимым человеком все просто замечательно, вы понимаете друг друга с полуслова. Но находится тот, кто считает своим обязательным долгом вмешаться. Один норовит влезть со своим полезным советом, другой, наоборот, пытается разрушить вашу идиллию всевозможными сплетнями и угрозами. О том, почему в отношениях появляется третий лишний и как с этим бороться, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Неверность – это всегда больно и неожиданно для человека, которому изменили. Есть ли какой-то чек-лист, который поможет собраться и не наделать глупостей в первые минуты после того, как узнали эту новость, Лера?