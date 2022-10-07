Может ли быть вкусным мороженое без сахара? Новинка Брестмясомолпрома взорвала соцсети!

Новости Беларуси. Сладости без вреда для зубов. В Минске в рамках акции «В мирное будущее с улыбкой» Брестский концерн мясо-молочной промышленности презентовал свои новинки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Завоевать внимание более 200 юных дегустаторов производителям удалось с помощью мороженого и сушек с добавлением кальция.

Как объяснить детям, почему нужно чистить зубы? И чем вреден сахар? Ответы на извечные вопросы отыскал Детский клинический центр по стоматологии. К своему юбилею совместно с Мингорисполкомом они запустили благотворительную акцию «В мирное будущее с улыбкой».

Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:

Как детям можно объяснить в хорошем таком настроении, что нужно лечить своевременно зубы, что нужно за ними ухаживать, кушать здоровую пищу? Только во время таких акций. Вместо игры, вместе с игрой мы детям объясняем и рассказываем, как необходимо и важно быть здоровым. К непростой миссии присоединился и Брестмясомолпром. Они знают, как завоевать доверие даже самых строгих дегустаторов – детей. Именно они первые попробовали новинку сезона – мороженое без сахара.

– Мне понравилось мороженое без сахара!

– Вкусно?

– Да.

Это было шикарно! Я чувствую, что оно без сахара, но оно очень вкусное. Для зубов полезно, а мне оно очень нравится.

Наталья Козинская, маркетолог ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный завод»:

В нашем мороженом присутствуют растительные волокна. Это водорастворимая клетчатка, которая тоже нам всем известна, что она помогает работе нашего кишечника, улучшает его перистальтику, помогает развиваться хорошей микрофлоре кишечника, называется она инулин. Кобринское мороженое ни в коем случае не содержит никаких растительных жиров, а также здесь богатый белковый состав.

Уже не секрет, что отечественный производитель равно знак качества. А если мы говорим о детях, то в приоритете натуральные ингредиенты плюс витамины. К слову, на вкусовых рецепторах это никак не отражается. Например, печенье и сушки с низким содержанием соли и сахара «Дочки-сыночки» уже полюбились юным сладкоежкам.

Юлия Юрчик, заместитель директора по коммерческим вопросам ОАО «Берестейский пекарь»:

В нашей линейке представлены очень интересные продукты, такие как сухарно-бараночные изделия, категория «сушки». Используется натуральный, природный элемент аквамин. Все мы прекрасно знаем, что самая сила и польза для зубов, для волос – это кальций. Это народный, природный источник. Мы используем его в сухом виде в наших сушках «Акваминка».