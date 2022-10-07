Более 270 заявок из 12 стран. Фестиваль «Евразия.DOC» выбирал лучших режиссёров документального кино

Не допустить возрождение нацизма – одна из главных тем на белорусско-российских площадках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она проникла в том числе и в сферу искусства. Так, многие фильмы документального фестиваля «Евразия.DOC» посвящены именно антифашистской тематике.

Совместный фестиваль проходит уже в седьмой раз. Среди участников как маститые, так и молодые режиссеры из разных стран. Охват тем обширный. У жюри стояла действительно непростая задача – отобрать лучшую работу.

Виталий Третьяков, декан Высшей школы телевидения МГУ (Россия):

Очень талантливые режиссеры такого высокого профессионального уровня. Есть несколько работ, которые сделаны очень профессионально. Некоторые фильмы прошли по другим фестивалям и уже получили там призы.