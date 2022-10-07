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Более 270 заявок из 12 стран. Фестиваль «Евразия.DOC» выбирал лучших режиссёров документального кино

07 октября 2022 19:03
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Не допустить возрождение нацизма одна из главных тем на белорусско-российских площадках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она проникла в том числе и в сферу искусства. Так, многие фильмы документального фестиваля «Евразия.DOC» посвящены именно антифашистской тематике.

Совместный фестиваль проходит уже в седьмой раз. Среди участников как маститые, так и молодые режиссеры из разных стран. Охват тем обширный. У жюри стояла действительно непростая задача отобрать лучшую работу.

Виталий Третьяков, декан Высшей школы телевидения МГУ (Россия):
Очень талантливые режиссеры такого высокого профессионального уровня. Есть несколько работ, которые сделаны очень профессионально. Некоторые фильмы прошли по другим фестивалям и уже получили там призы.

Более 270 заявок из 12 стран. Фестиваль «Евразия.DOC» выбирал лучших режиссёров документального кино-1

На фестиваль поступило более 270 заявок из 12 стран. Были представлены 32 документальных фильма. Участники и гости смогли посетить бесплатные кинопоказы, встречи с авторами, круглые столы, а также мастер-классы.

# Кино # общество # Виталий Третьяков # Фотофакт

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