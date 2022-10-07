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Залип в танчики. Какие мужчины подвержены игровой зависимости и может ли быть в этом вина супруги?

07 октября 2022 19:09
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Брак и семья. У вас с любимым человеком все просто замечательно, вы понимаете друг друга с полуслова. Но находится тот, кто считает своим обязательным долгом вмешаться. Один норовит влезть со своим полезным советом, другой, наоборот, пытается разрушить вашу идиллию всевозможными сплетнями и угрозами. О том, почему в отношениях появляется третий лишний и как с этим бороться, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Реально ли вообще мужчину вывести из виртуального мира в реальный и стоит ли это вообще делать? Вероятно, не стоит бороться за своего супруга?

Залип в танчики. Какие мужчины подвержены игровой зависимости и может ли быть в этом вина супруги?-1

Нелли Куприянович, психолог, аналитик, лайф-коуч:
Немножко не так. Мужчина, когда залип, давайте, в танчики – женщина должна подумать: чего ему не хватает, что, может быть, я не додаю ему? Может быть, стоит танцы с шестом какие-то устроить. Если он отвлечется на танцы с шестом – хорошо, значит ему не хватает эротики, каких-то эмоций. Если женщина уже с шестом танцует, а у него ноль по фазе – это уже беда.

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
То есть получается – это сублимация, он какие-то свои потребности закрывает игрой?

Нелли Куприянович:
Да, любая зависимость – это сублимация. То есть человек не осознает своих истинных потребностей, не задумывается об этом и просто берет то, что первое ему попалось. Играющий в танчики, также может стать хорошим, ответственным алкоголиком. Ответственным – я в кавычках имею в виду.

Ольга Шерснева:
Еда, может быть?

Нелли Куприянович:
Да, обжорство, булимия, что угодно. У мужчин это чаще алкоголь, наркотики могут быть химические всякие, игрульки и любовницы чаще всего.

Залип в танчики. Какие мужчины подвержены игровой зависимости и может ли быть в этом вина супруги?-4

Валерия Яскевич, журналист, автор блога про отношения:
Дело в том, что не всегда косячит мужчина, могут быть зависимы и девушки от тех же соцсетей либо уйти с головой в карьеру, забить на семью. Надо разбираться – быть может, она его слишком часто критикует, а в виртуальном мире он – герой, у него есть свои заслуги, награды. Его это устраивает, естественно, он уходит в другой мир и ему там лучше живется.

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# Психология # общество # Юлия Самусенко # Нелли Куприянович # Ольга Шерснёва # Валерия Яскевич # Фотофакт

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