Залип в танчики. Какие мужчины подвержены игровой зависимости и может ли быть в этом вина супруги?

Брак и семья. У вас с любимым человеком все просто замечательно, вы понимаете друг друга с полуслова. Но находится тот, кто считает своим обязательным долгом вмешаться. Один норовит влезть со своим полезным советом, другой, наоборот, пытается разрушить вашу идиллию всевозможными сплетнями и угрозами. О том, почему в отношениях появляется третий лишний и как с этим бороться, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Реально ли вообще мужчину вывести из виртуального мира в реальный и стоит ли это вообще делать? Вероятно, не стоит бороться за своего супруга?

Нелли Куприянович, психолог, аналитик, лайф-коуч:

Немножко не так. Мужчина, когда залип, давайте, в танчики – женщина должна подумать: чего ему не хватает, что, может быть, я не додаю ему? Может быть, стоит танцы с шестом какие-то устроить. Если он отвлечется на танцы с шестом – хорошо, значит ему не хватает эротики, каких-то эмоций. Если женщина уже с шестом танцует, а у него ноль по фазе – это уже беда. Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

То есть получается – это сублимация, он какие-то свои потребности закрывает игрой? Нелли Куприянович:

Да, любая зависимость – это сублимация. То есть человек не осознает своих истинных потребностей, не задумывается об этом и просто берет то, что первое ему попалось. Играющий в танчики, также может стать хорошим, ответственным алкоголиком. Ответственным – я в кавычках имею в виду. Ольга Шерснева:

Еда, может быть? Нелли Куприянович:

Да, обжорство, булимия, что угодно. У мужчин это чаще алкоголь, наркотики могут быть химические всякие, игрульки и любовницы чаще всего.