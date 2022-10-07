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Лучших работников архивной службы наградили в Белгосфилармонии

07 октября 2022 17:35
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Новости Беларуси. Торжественное мероприятие, посвященное 100-летнему юбилею архивной службы Беларуси, прошло в Белгосфилармонии, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Лучших работников архивной службы наградили в Белгосфилармонии-1

За профессиональный вклад в развитие этой сферы наградили около 20 человек, в их числе и представители столицы. Им вручили почетные грамоты и благодарности. Среди тех, кто поднимался на сцену, хранители фондов и научные специалисты. Была подготовлена праздничная программа.

Лучших работников архивной службы наградили в Белгосфилармонии-4

Святослав Кулинок, заведующий отделом публикаций Национального архива Беларуси:
Это ни первая награда, но она самая высокая пока в моей профессиональной деятельности. Эмоции очень положительные. Воспринимаю награду как аванс и, наверное, стимул к еще более кропотливой, более въедливой и более системной работе на благо отрасли.

Лучших работников архивной службы наградили в Белгосфилармонии-7

Татьяна Кекелева, ведущий архивист отдела информации, публикации и использования документов Белорусского государственного архива-музея литературы и искусства:
Гэта награда не толькі мая, а ўсіх супрацоўнікаў, якія працуюць у нашым Беларускім дзяржаўным архіве-музеі літаратуры і мастацтва. Мы захоўваем дакументы беларускіх дзеячаў літаратуры, пісьменнікаў, артыстаў, кампазітараў, мастакоў, літаратараў, літаратуразнаўцаў. І сутыкнуцца з гэтымі дакументамі – ты ў гэтае творчае асяроддзе і сам трапляеш.

Лучших работников архивной службы наградили в Белгосфилармонии-10

Ольга Ледовская, первый заместитель директора департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Беларуси:
Это люди, как правило, с историческим образованием и другими профильными образованиями, которые выполняют работу по сохранению, учету, использованию, комплектованию государственных архивов. Это люди, которые обладают специальными знаниями в этом направлении, которые имеют очень долгий стаж работы.

Лучших работников архивной службы наградили в Белгосфилармонии-13

Всего в Минске насчитывается около 10 архивных учреждений. В этой отрасли работают порядка 450 человек.

# Госнаграды # общество # Святослав Кулинок # Татьяна Кекелева # Ольга Ледовская # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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