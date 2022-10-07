«Мама, он не козёл». С кем нельзя обсуждать проблемы в личной жизни?

Брак и семья. У вас с любимым человеком все просто замечательно, вы понимаете друг друга с полуслова. Но находится тот, кто считает своим обязательным долгом вмешаться. Один норовит влезть со своим полезным советом, другой, наоборот, пытается разрушить вашу идиллию всевозможными сплетнями и угрозами. О том, почему в отношениях появляется третий лишний и как с этим бороться, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

По поводу тещи. Как, например, мне или Юле поговорить с мамой, чтобы она не обиделась? Потому что это близкий человек и в случае каких-то проблем, ты пойдешь плакать к ней. Как сделать так, чтобы в семью она не лезла постоянно? Как расставить эти границы?