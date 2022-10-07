«Мама, он не козёл». С кем нельзя обсуждать проблемы в личной жизни?

Брак и семья. У вас с любимым человеком все просто замечательно, вы понимаете друг друга с полуслова. Но находится тот, кто считает своим обязательным долгом вмешаться. Один норовит влезть со своим полезным советом, другой, наоборот, пытается разрушить вашу идиллию всевозможными сплетнями и угрозами. О том, почему в отношениях появляется третий лишний и как с этим бороться, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
По поводу тещи. Как, например, мне или Юле поговорить с мамой, чтобы она не обиделась? Потому что это близкий человек и в случае каких-то проблем, ты пойдешь плакать к ней. Как сделать так, чтобы в семью она не лезла постоянно? Как расставить эти границы?
Нелли Куприянович, психолог, аналитик, лайф-коуч:
Я считаю, что к маме нужно ходить за поддержкой, советами, рекомендациями про рецепт супа, как приготовить что-то, сделать что-то лучше. Лучше за какими-то бытовыми простыми вещами. Жаловаться к маме про свою личную жизнь, а бывает так, что и про интимную жизнь жалуются – это копать себе яму. Мать начинает переживать, включать какие-то свои рычаги. Может быть, даже у дочери уже все в порядке, а мама все еще волнуется. Она спрашивает: «Как там, что козел?» «Мама, он не козел». Хотя час назад он был козлом. К маме жаловаться про личную жизнь, я бы не рекомендовала. У мамы можно спрашивать какие-то еще советы про воспитание детей, как на работе в коллективе быть. Для каких-то реально конструктивных процессов по проблемам семейных отношений в паре лучше всего идти к специалисту – психологу. Подружек использовать нельзя, потому что это тоже, как сор из избы. Когда мы делимся негативом с близкими людьми, мы просто сеем этот токсин дальше. Мы их как бы используем как сливные бочки через свои жалобы. Люди потом это подхватывают и приумножают, нам возвращают. Лучше всего идти к специалисту. Не к специалисту – возможно, даже тогда к батюшке в церковь, который как-то выслушает и какой-то напутственный совет даст.
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