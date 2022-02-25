«Отсиживаться нельзя». На одном из участков под Гомелем за 3 дня досрочно проголосовало около 30% жителей

Новости Беларуси. Курс на сохранение исторической правды, приумножение экономического потенциала, забота о собственном здоровье. Эти и другие изменения появились в проекте Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Курс на сохранение исторической правды, приумножение экономического потенциала, забота о собственном здоровье. Эти и другие изменения появились в проекте Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все они находят активный отклик у белорусов, а потому количество людей, желающих проголосовать досрочно, к четвертому дню не уменьшается. Самая активная явка на досрочном голосовании – в юго-восточном регионе. Только на 46-й участок Гомельского района за три дня сделать свой выбор пришло около 30 % от общего списка жителей. Всего здесь проживают практически 2 тысячи голосующих.
Сергей Лавров, житель Ченок:
Мы голосуем за нашу Родину, Беларусь синеокую, за ее Президента, за наш трудолюбивый народ, за нашу социальную справедливость, за стабильность, за мир во всем мире. Время требует новых вливаний в Конституцию. Мы согласны.
Валентина Дубина, жительница Ченок:
Хотим мирного неба, хотим мирную нашу Беларусь, счастливую, процветающую.
Сергей Лавров:
Отсиживаться нельзя, надо активно участвовать.
В Бобруйске, около 81-го участка, расположенного на базе детского подросткового клуба «Зарница», еще за час до открытия участка выстроилась очередь. Люди говорили о том, что изменения – это шаг к развитию государства, повышению уровня жизни, улучшению социальной поддержки.
Валентина Пирожник, жительница Бобруйска:
И я, и, думаю, все граждане нашей страны ждали этих изменений. Они очень нужны для нашего будущего, для будущего наших детей.
Валентина Шевчук, жительница Бобруйска:
Это наша Беларусь, которую мы любим, в которой мы живем, которую мы должны беречь, помогать и воспитывать своих детей именно в рамках любви к Родине. Чтобы мы, наши дети, внуки жили в благополучии, в радости, уважали родителей, бабушек, дедушек.
Пожилые люди по состоянию здоровья предпочитают голосовать на дому и в течение недели обращаются с такой просьбой к участковой комиссии. В основной день референдума – 27 февраля – участковые комиссии выедут к тем, кто изъявил такое желание.
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