Новости Беларуси. За три дня досрочного голосования на республиканском референдуме явка граждан в Минске составила почти 21 %. Нарушений на участках не выявлено, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Александр Барсуков, помощник Президента – инспектор по Минску:

Для каждого гражданина важно принимать участие в решении судьбы нашей страны. Что такое Конституция? Это основной закон. Изменения в Конституцию сколько лет назад были? Все течет, все развивается. Мы когда видели на диалоговых площадках: люди очень много вносили предложений. И по медицине, и по другим вопросам. Я смотрю сводки по милиции общественной безопасности, по криминальной милиции, в том числе МЧС – спокойная обстановка, люди идут, голосуют. И очень даже активно.