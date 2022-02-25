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Помощник Президента по Минску: я смотрю сводки милиции, в том числе МЧС – обстановка спокойная

25 февраля 2022 15:59
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Новости Беларуси. За три дня досрочного голосования на республиканском референдуме явка граждан в Минске составила почти 21 %. Нарушений на участках не выявлено, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Помощник Президента по Минску: я смотрю сводки милиции, в том числе МЧС – обстановка спокойная-1

Александр Барсуков, помощник Президента – инспектор по Минску:
Для каждого гражданина важно принимать участие в решении судьбы нашей страны. Что такое Конституция? Это основной закон. Изменения в Конституцию сколько лет назад были? Все течет, все развивается. Мы когда видели на диалоговых площадках: люди очень много вносили предложений. И по медицине, и по другим вопросам. Я смотрю сводки по милиции общественной безопасности, по криминальной милиции, в том числе МЧС – спокойная обстановка, люди идут, голосуют. И очень даже активно.

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# Референдум # общество # Александр Барсуков # Фотофакт

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