Отрицательно, или всё-таки есть нюансы? Как православная церковь относится к контрацепции
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Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:
Как церковь вообще относится к контрацепции?
Вероника Сердюк, председатель центра поддержки семьи и материнства «Матуля»:
Церковь – по-своему. Я бы хотела начать с медицинских вопросов, что существует такой индекс Перля, который показывает для любого метода контрацепции процент несрабатываемости. То есть при любой контрацепции можно забеременеть. У нас даже был момент, когда были четыре беременные в нашей стране после стерилизации.
Насчет церкви. В костеле и православной церкви есть разное отношение. Не могу сказать за протестантизм, потому что там что ни движение, то свое. В исламе свое отношение, в иудейских общинах свое отношение. По социальной концепции Русской православной церкви разрешена неабортивная контрацепция. Абортивной считается та, которая не дает эмбриону имплантироваться в полость матки после зачатия (все знают, что зачатие происходит не в матке, а в маточной трубе, и малыш катится целую неделю по трубе до своего места пристанища). Ну, вот какие абортивные считаются…
Юлия Крыницкая:
Мне кажется, это самый небезопасный метод контрацепции – у всех же разные женские циклы.
Вероника Сердюк:
Ну вот в социальной концепции не приветствуется именно самое, как сказать, лучше срабатывающее – это спираль внутриматочная и гормональные контрацептивы, которые дают самый лучший процент контрацептивного эффекта. Но так как у нас таких верующих, хорошо воцерковленных, около 5 %...
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Не так давно патриарх Кирилл сравнил аборт со смертной казнью, а буквально недавно призвал женщин, которые думают сделать аборт, не прерывать беременность, а отдавать нежеланных детей церкви. Как вы считаете, в нашей стране может прижиться такая инициатива?
Олег Бакулин, руководитель ОО «Защита прав отцов и детей»:
Я был бы просто очень рад этому. Более того, если бы давали возможность еще мужчинам, которые неженаты (например, развелись, одиноки пока) иметь возможность воспитывать детей с самого раннего возраста, многие бы это сделали с удовольствием.
Алеся Лакина:
А не будет ли у таких детей психологической травмы, потому что у них нет матери?
Олег Бакулин:
Не будет. Я вам скажу вот как: иногда клин клином вышибают. Иногда бывает так, что некоторых матерей нужно лишать родительских прав, отбирать детей и сажать в тюрьмы. Когда выбрасывают детей с девятого этажа. Когда в мусорных ящиках находят, когда на перерабатывающих заводах находят.
Алеся Лакина:
Про таких матерей я сейчас и говорю, что таким делать аборт надо.
Вероника Сердюк:
Это совсем две разные женщины – которые делают аборты и которые…