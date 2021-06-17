Как проходит предабортная консультация и часто ли на неё приходят парами? Рассказывают специалисты

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

У нас в стране аборты максимально демократичные. Женщина имеет право на прерывание беременности до 12 недель, для этого достаточно ее собственного желания. После – только по медицинским показаниям. Но предварительно для этого ей необходимо пройти предабортную консультацию. Такой закон у нас вышел в 2014 году. В чем суть таких бесед и как часто они помогают склонить чашу весов в сторону жизни? Есть какая-то статистика?

Татьяна Ващилина, заведующая лабораторией репродуктивного здоровья РНПЦ «Мать и дитя»:

Психологическое консультирование проходит каждая женщина перед тем, как ей будет проведена манипуляция – ну, или проведен медицинский аборт медикаментозный. Женщина проходит консультирование со специалистом подготовленным, его проводит психолог, который имеется в каждом лечебном учреждении и закреплен за женской консультацией. Психологическое консультирование помогает женщине разобраться в проблеме. Как сказал один из наших гостей, проблема может лежать глубоко внутри. Психологическое консультирование для женщины помогает разделить эти проблемы, расставить точки над i и беременность саму отделить от той проблемы, которая есть. Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:

И в государственных, и в частных центрах должна быть предабортная консультация? Татьяна Ващилина:

Психологическое консультирование проходят все женщины обязательно, это установлено.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

То есть вы помогаете женщине разобраться в себе. Но не сводится ли это к промывке мозгов? Татьяна Ващилина:

Нет конечно. Никто не будет давить на женщину, ей просто будет проведена психологическая консультация, где она должна принять решение. За 2020 год 30 % женщин, которые обратились для того, чтобы провести аборт, от него отказались. Елена Кругликова:

Александра, а вы проходили?

Александра Мытникова, инженер видеомонтажа:

Мне предлагали психологическую помощь, я в ней не нуждалась и отказалась. Юлия Крыницкая:

А ты делала аборт в государственном или частном центре? Там не настаивали? Александра Мытникова:

В частном. Алеся Лакина:

Дорого? Александра Мытникова:

Нет, недорого.

Вероника Сердюк, председатель центра поддержки семьи и материнства «Матуля»:

Нет, по закону у нас женщина не обязана пройти консультирование. Обязано учреждение здравоохранения его предоставить. Юлия Крыницкая:

Получается, где-то это может быть формальная процедура: хочешь, не хочешь. Не хочешь – все, пойдем. Вероника Сердюк:

Оно может быть и формальным. Смотря какое отношение самой беременной, врача. Юлия Крыницкая:

То есть это зона ответственности лечебного учреждения, куда обращается пациентка. Вероника Сердюк:

Да.

Алеся Лакина:

Как проходит эта предабортная консультация? О чем вы разговариваете с женщиной? Татьяна Ващилина:

С женщиной разговаривает психолог. Она ей объясняет развитие, на каком сроке, как, что, как малыш развивается. Алеся Лакина:

Показывает страшные видео какие-то? Татьяна Ващилина:

Нет, ну никто же не пугает женщину на предабортном консультировании.

Вероника Сердюк:

Страшные видео женщина сама смотрит в интернете обычно. Говорит: «Я все знаю, все посмотрела». Я думаю, что во всех консультациях лежат такие «эмбриончики». Татьяна Ващилина:

Да, если оборудованный кабинет. Вероника Сердюк:

Есть специальное оборудование. Посмотреть, на каком сроке находится малыш. Вот, это у нас самый популярный срок для прерывания. Это семь недель. У нас до восьми недель можно таблетированный аборт, насколько я знаю. И специалист показывает, чтобы как-то визуализировать ребеночка.