Как проходит предабортная консультация и часто ли на неё приходят парами? Рассказывают специалисты
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
У нас в стране аборты максимально демократичные. Женщина имеет право на прерывание беременности до 12 недель, для этого достаточно ее собственного желания. После – только по медицинским показаниям. Но предварительно для этого ей необходимо пройти предабортную консультацию. Такой закон у нас вышел в 2014 году. В чем суть таких бесед и как часто они помогают склонить чашу весов в сторону жизни? Есть какая-то статистика?
Татьяна Ващилина, заведующая лабораторией репродуктивного здоровья РНПЦ «Мать и дитя»:
Психологическое консультирование проходит каждая женщина перед тем, как ей будет проведена манипуляция – ну, или проведен медицинский аборт медикаментозный. Женщина проходит консультирование со специалистом подготовленным, его проводит психолог, который имеется в каждом лечебном учреждении и закреплен за женской консультацией.
Психологическое консультирование помогает женщине разобраться в проблеме. Как сказал один из наших гостей, проблема может лежать глубоко внутри. Психологическое консультирование для женщины помогает разделить эти проблемы, расставить точки над i и беременность саму отделить от той проблемы, которая есть.
Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:
И в государственных, и в частных центрах должна быть предабортная консультация?
Татьяна Ващилина:
Психологическое консультирование проходят все женщины обязательно, это установлено.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
То есть вы помогаете женщине разобраться в себе. Но не сводится ли это к промывке мозгов?
Татьяна Ващилина:
Нет конечно. Никто не будет давить на женщину, ей просто будет проведена психологическая консультация, где она должна принять решение. За 2020 год 30 % женщин, которые обратились для того, чтобы провести аборт, от него отказались.
Елена Кругликова:
Александра, а вы проходили?
Александра Мытникова, инженер видеомонтажа:
Мне предлагали психологическую помощь, я в ней не нуждалась и отказалась.
Юлия Крыницкая:
А ты делала аборт в государственном или частном центре? Там не настаивали?
Александра Мытникова:
В частном.
Алеся Лакина:
Дорого?
Александра Мытникова:
Нет, недорого.
Вероника Сердюк, председатель центра поддержки семьи и материнства «Матуля»:
Нет, по закону у нас женщина не обязана пройти консультирование. Обязано учреждение здравоохранения его предоставить.
Юлия Крыницкая:
Получается, где-то это может быть формальная процедура: хочешь, не хочешь. Не хочешь – все, пойдем.
Вероника Сердюк:
Оно может быть и формальным. Смотря какое отношение самой беременной, врача.
Юлия Крыницкая:
То есть это зона ответственности лечебного учреждения, куда обращается пациентка.
Вероника Сердюк:
Да.
Алеся Лакина:
Как проходит эта предабортная консультация? О чем вы разговариваете с женщиной?
Татьяна Ващилина:
С женщиной разговаривает психолог. Она ей объясняет развитие, на каком сроке, как, что, как малыш развивается.
Алеся Лакина:
Показывает страшные видео какие-то?
Татьяна Ващилина:
Нет, ну никто же не пугает женщину на предабортном консультировании.
Вероника Сердюк:
Страшные видео женщина сама смотрит в интернете обычно. Говорит: «Я все знаю, все посмотрела». Я думаю, что во всех консультациях лежат такие «эмбриончики».
Татьяна Ващилина:
Да, если оборудованный кабинет.
Вероника Сердюк:
Есть специальное оборудование. Посмотреть, на каком сроке находится малыш. Вот, это у нас самый популярный срок для прерывания. Это семь недель. У нас до восьми недель можно таблетированный аборт, насколько я знаю. И специалист показывает, чтобы как-то визуализировать ребеночка.
Елена Кругликова:
«Вот сейчас вы убиваете»?
Вероника Сердюк:
Нет, слово «убиваете» не может звучать в учреждении здравоохранения.
Алеся Лакина:
Но все равно, показывать ребеночка – это же психологическое давление.
Вероника Сердюк:
Это правда. Какое давление?
Юлия Крыницкая:
Бывает, что парами приходят на предабортное консультирование, не только женщина?
Елена Овчинникова, психолог, волонтер центра поддержки семьи и материнства «Матуля»:
Бывает, мы даже это на самом деле приветствовали. Но это тоже к вопросу о том, насколько мужчины участвуют в этом. То, с чем сталкивалась я и ближайшее мое окружение, кто с этой темой работал – чаще всего (прямо не побоюсь сказать, что 90 % женщин) не хотели, чтобы присутствовал муж. И даже иногда говорили: «Скажите, что нельзя». Или: «Если он будет спрашивать, не надо, потому что решаю я в этой ситуации». Вот это все сама, и потом последствия, конечно, другие.
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