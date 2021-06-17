Девушка, которая сделала аборт в 20 лет: когда я узнала, что беременна, первое, о чём подумала – это проблема
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
У нас в студии есть героиня, которая не побоялась прийти и на всю страну рассказать свою историю. Александра, скажите, как вы решились на прерывание беременности? Для вас аборт – это убийство или защита от внезапных перемен?
Александра Мытникова, инженер видеомонтажа:
Давайте мы расставим с самого начала точки над i. В первую очередь я пришла сюда, чтобы сказать, что у женщины в первую очередь есть право – право выбора, делать этот аборт или не делать. И никто не имеет права ей что-либо говорить, как-то отговаривать. Это в первую очередь ее решение.
Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:
Александра, но согласитесь, вы же решились на аборт тоже не просто так, «это мое право», у вас были какие-то обстоятельства. Поделитесь, пожалуйста, какие.
Александра Мытникова:
Жизненные обстоятельства – в первую очередь, это мой возраст. Мне на тот момент было 20 лет.
Юлия Крыницкая:
Вы учились еще?
Александра Мытникова:
Нет, я уже не училась. Я на тот момент уже работала (и продолжаю работать). Может быть, возраст этот и не сильно ранний. Я знаю женщин, которые рожают и в 16 лет, и у них все замечательно, они воспитывают своих детей. Но любая женщина хочет дать своему ребенку все самое лучшее, больше, чем даже мне дала моя мама. Я росла в достатке, но в первую очередь в своем возрасте – сейчас мне уже 21 – мне не хватает мудрости. У меня нет, например, жилья, я снимаю квартиру.
Алеся Лакина:
То есть вы считаете, что вы просто не созрели?
Александра Мытникова:
Нет, я считаю, что я не созрела ни морально, ни физически.
Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
А есть же целых девять месяцев для того, чтобы созреть и подготовиться.
Алеся Лакина:
Ну, как можно за девять месяцев подготовиться, Ален, ты тоже как скажешь. Я абсолютно не согласна с тобой.
Александра Мытникова:
Я считаю, что некоторым недостаточно и 10, и 20 лет. Должны произойти определенные события.
Елена Кругликова:
А вы не думаете, что к вам это и пришло в этом возрасте?
Александра Мытникова:
Нет, я бы это почувствовала. Поверьте мне, я бы это почувствовала.
Юлия Крыницкая:
А молодой человек (вы же не одна зачинали ребенка) поддержал вас? Вы обсуждали, это было совместное решение?
Александра Мытникова:
Знаете, это решение было обоюдным. Но, как бы эгоистично это с моей стороны ни звучало, в первую очередь я думала, что я буду делать, а не мы.
Алеся Лакина:
А сколько было лет ему?
Александра Мытникова:
23 года.
Алеся Лакина:
А он состоялся как мужчина уже в жизни?
Александра Мытникова:
Думаю, что мы на правильном пути, он становится. Да, мы вместе, это никак не повлияло на нашу маленькую начинающую семейную жизнь.
Юлия Крыницкая:
Вы в достаточно юном возрасте – советовались ли вы со своими родителями?
Александра Мытникова:
Нет. Я поставила своих родителей перед фактом, когда уже это сделала, и осуждения со стороны родителей не было. Они приняли мое решение. И знаете, даже если бы они его не приняли, думаю, меня бы это мало волновало, потому что это было мое решение, о котором я не сожалею даже на данный момент.
Елена Кругликова:
А на каком сроке вы сделали прерывание?
Александра Мытникова:
У меня была одна неделя. Медикаментозный аборт.
Юлия Крыницкая:
Саш, ты как считаешь – это было убийство или все-таки...
Александра Мытникова:
Я, может быть, скажу резко, кому-то это не понравится. Пусть это даже будет грубо, но это моя точка зрения. Когда я узнала, что я беременна, первое, о чем я подумала – что это проблема, от которой я хочу избавиться. Для меня в моем возрасте это проблема. Я не считаю, что плохо. Мне многие говорили: что ты делаешь, это так плохо, ты эгоистка. Почему я эгоистка? Я эгоистка потому, что хочу жить для себя? Нет, может, у меня и будут дети. А может, и не будут. Как я захочу, так и будет – почему это плохо? Для меня это был набор клеток, я от этого избавилась, внешность моя не изменилась, я полностью здорова. Если я захочу иметь детей, они у меня будут.
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