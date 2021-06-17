Девушка, которая сделала аборт в 20 лет: когда я узнала, что беременна, первое, о чём подумала – это проблема

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

У нас в студии есть героиня, которая не побоялась прийти и на всю страну рассказать свою историю. Александра, скажите, как вы решились на прерывание беременности? Для вас аборт – это убийство или защита от внезапных перемен?

Александра Мытникова, инженер видеомонтажа:

Давайте мы расставим с самого начала точки над i. В первую очередь я пришла сюда, чтобы сказать, что у женщины в первую очередь есть право – право выбора, делать этот аборт или не делать. И никто не имеет права ей что-либо говорить, как-то отговаривать. Это в первую очередь ее решение. Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:

Александра, но согласитесь, вы же решились на аборт тоже не просто так, «это мое право», у вас были какие-то обстоятельства. Поделитесь, пожалуйста, какие. Александра Мытникова:

Жизненные обстоятельства – в первую очередь, это мой возраст. Мне на тот момент было 20 лет.

Юлия Крыницкая:

Вы учились еще? Александра Мытникова:

Нет, я уже не училась. Я на тот момент уже работала (и продолжаю работать). Может быть, возраст этот и не сильно ранний. Я знаю женщин, которые рожают и в 16 лет, и у них все замечательно, они воспитывают своих детей. Но любая женщина хочет дать своему ребенку все самое лучшее, больше, чем даже мне дала моя мама. Я росла в достатке, но в первую очередь в своем возрасте – сейчас мне уже 21 – мне не хватает мудрости. У меня нет, например, жилья, я снимаю квартиру. Алеся Лакина:

То есть вы считаете, что вы просто не созрели? Александра Мытникова:

Нет, я считаю, что я не созрела ни морально, ни физически.

Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

А есть же целых девять месяцев для того, чтобы созреть и подготовиться. Алеся Лакина:

Ну, как можно за девять месяцев подготовиться, Ален, ты тоже как скажешь. Я абсолютно не согласна с тобой. Александра Мытникова:

Я считаю, что некоторым недостаточно и 10, и 20 лет. Должны произойти определенные события. Елена Кругликова:

А вы не думаете, что к вам это и пришло в этом возрасте?

Александра Мытникова:

Нет, я бы это почувствовала. Поверьте мне, я бы это почувствовала. Юлия Крыницкая:

А молодой человек (вы же не одна зачинали ребенка) поддержал вас? Вы обсуждали, это было совместное решение? Александра Мытникова:

Знаете, это решение было обоюдным. Но, как бы эгоистично это с моей стороны ни звучало, в первую очередь я думала, что я буду делать, а не мы. Алеся Лакина:

А сколько было лет ему? Александра Мытникова:

23 года.

Алеся Лакина:

А он состоялся как мужчина уже в жизни? Александра Мытникова:

Думаю, что мы на правильном пути, он становится. Да, мы вместе, это никак не повлияло на нашу маленькую начинающую семейную жизнь. Юлия Крыницкая:

Вы в достаточно юном возрасте – советовались ли вы со своими родителями? Александра Мытникова:

Нет. Я поставила своих родителей перед фактом, когда уже это сделала, и осуждения со стороны родителей не было. Они приняли мое решение. И знаете, даже если бы они его не приняли, думаю, меня бы это мало волновало, потому что это было мое решение, о котором я не сожалею даже на данный момент.