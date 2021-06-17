«Бывает, что женщина в процессе аборта звонит». Как могут помочь в центре семьи и материнства «Матуля»?
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Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:
Сейчас по всему миру набирает движение пролайф – это активисты в защиту жизни. Вот как раз таки, Вероника, ваш центр «Матуля» стал оазисом для женщин в тяжелых жизненных ситуациях. Расскажите, пожалуйста, женщины к вам обращаются только касательно абортов или в каких-то других тяжелых жизненных ситуациях они тоже могут?
Вероника Сердюк, председатель центра поддержки семьи и материнства «Матуля»:
По разному обращаются, работает сарафанное радио. Начинались мы как раз как противоабортное движение. Но сразу мы поняли, что если мы что-то отрицаем, мы должны что-то предложить, поэтому у нас появился приют для мам с детьми, беременных. К сожалению, таких приютов всего четыре на всю республику. Это церковные приюты, государственных таких даже и нет.
Юлия Крыницкая:
Это благотворительная организация, пожертвования граждан?
Вероника Сердюк:
Благотворительная, да.
Юлия Крыницкая:
Скажите, при аборте вы при любом раскладе отговариваете или нет?
Вероника Сердюк:
У нас нет вообще такого слова – «отговаривать».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Хорошо, проводите беседы.
Вероника Сердюк:
Мы проводим беседы даже в случае показания к медикаментозному аборту. Потому что иногда женщина вынашивает желанного ребенка, но ей сказали, что мы сейчас будем прерывать. И она звонит нам, плачет и говорит: «Поговорите со мной кто-нибудь». Она вот в роддоме.
Очень тяжело семье в этой ситуации с женщиной разговаривать, потому что они видят только свои выгоды – невыгоды. Или там тоже активизируются какие-то болевые точки в семейной истории, и нужен кто-то с теплым сердцем, спокойной головой, кто скажет: «Я буду с тобой в этот момент».
У нас даже бывает, что женщина в процессе аборта нам звонит. Мы ее предупреждаем, что ты после всего можешь к нам обратиться. И очень часто медикаментозный – когда одна таблетка, через день – вторая – и она звонит и говорит: «я передумала» или «побудьте со мной».
Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
Вот это страшно.
Вероника Сердюк:
Кстати, по поводу «я передумала». Сейчас есть даже такая программа, когда большой дозой прогестерона пытаются возвратить аборт вспять. И есть прецеденты. Поэтому я думаю, что можете – если кто-то окажется в такой тяжелой ситуации – позвонить своему врачу или найти специалиста, который прокурирует вас.
Алеся Лакина:
Хорошо, если женщина после изнасилования?
Вероника Сердюк:
После изнасилования у нас была одна девочка, расскажу. Она как раз была первая жилица нашего приюта. Она не обратилась к нам до родов, она пришла к нам после родов. То есть там не было предабортного консультирования.
Алеся Лакина:
Она уже родила, да?
Вероника Сердюк:
Да, это был тяжелейший, страшнейший случай группового изнасилования. Ее выгнали из вуза, потому что это были чьи-то сынки, и хотели вот так вот завуалировать эту ситуацию. Красивая девочка, просто ангелочек, и такой же ребенок. Она его сохранила, потому что она была из очень деструктивной семьи. И она говорит: «Это единственный близкий человек мой, и я его сохраняю». Но, так как ее выгнали из общежития, ей некуда было идти, она пошла к нам в приют.
Алеся Лакина:
Но не будет ли он напоминать ей каждый день об этой боли, которую она пережила?
Вероника Сердюк:
Вы знаете, дело в том, что, наверное, из ее семейной истории, эта боль не такая страшная. Ну, я же не работала с ней как предабортная. Это было ее решение – сохранить ребенка. Ну, у психологов есть термин «раздевания сперматозоида», когда ты принимаешь этого ребенка вне этих травмирующих событий.
Елена Кругликова:
Мужчина просто проводник, получается, для ребенка.
Вероника Сердюк:
Да. Потому что мы понимаем, что каждый сперматозоид и яйцеклетка – это носители генной информации от создания мира, это не просто.
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