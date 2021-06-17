«Бывает, что женщина в процессе аборта звонит». Как могут помочь в центре семьи и материнства «Матуля»?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:

Сейчас по всему миру набирает движение пролайф – это активисты в защиту жизни. Вот как раз таки, Вероника, ваш центр «Матуля» стал оазисом для женщин в тяжелых жизненных ситуациях. Расскажите, пожалуйста, женщины к вам обращаются только касательно абортов или в каких-то других тяжелых жизненных ситуациях они тоже могут?

Вероника Сердюк, председатель центра поддержки семьи и материнства «Матуля»:

По разному обращаются, работает сарафанное радио. Начинались мы как раз как противоабортное движение. Но сразу мы поняли, что если мы что-то отрицаем, мы должны что-то предложить, поэтому у нас появился приют для мам с детьми, беременных. К сожалению, таких приютов всего четыре на всю республику. Это церковные приюты, государственных таких даже и нет. Юлия Крыницкая:

Это благотворительная организация, пожертвования граждан? Вероника Сердюк:

Благотворительная, да. Юлия Крыницкая:

Скажите, при аборте вы при любом раскладе отговариваете или нет?

Вероника Сердюк:

У нас нет вообще такого слова – «отговаривать». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Хорошо, проводите беседы. Вероника Сердюк:

Мы проводим беседы даже в случае показания к медикаментозному аборту. Потому что иногда женщина вынашивает желанного ребенка, но ей сказали, что мы сейчас будем прерывать. И она звонит нам, плачет и говорит: «Поговорите со мной кто-нибудь». Она вот в роддоме. Очень тяжело семье в этой ситуации с женщиной разговаривать, потому что они видят только свои выгоды – невыгоды. Или там тоже активизируются какие-то болевые точки в семейной истории, и нужен кто-то с теплым сердцем, спокойной головой, кто скажет: «Я буду с тобой в этот момент». У нас даже бывает, что женщина в процессе аборта нам звонит. Мы ее предупреждаем, что ты после всего можешь к нам обратиться. И очень часто медикаментозный – когда одна таблетка, через день – вторая – и она звонит и говорит: «я передумала» или «побудьте со мной».

Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

Вот это страшно. Вероника Сердюк:

Кстати, по поводу «я передумала». Сейчас есть даже такая программа, когда большой дозой прогестерона пытаются возвратить аборт вспять. И есть прецеденты. Поэтому я думаю, что можете – если кто-то окажется в такой тяжелой ситуации – позвонить своему врачу или найти специалиста, который прокурирует вас. Алеся Лакина:

Хорошо, если женщина после изнасилования? Вероника Сердюк:

После изнасилования у нас была одна девочка, расскажу. Она как раз была первая жилица нашего приюта. Она не обратилась к нам до родов, она пришла к нам после родов. То есть там не было предабортного консультирования.