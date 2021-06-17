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Андрей Муковозчик: кого угодно готов поддерживать нынешний главный чех, только не белорусский народ

17 июня 2021 14:14
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Новости Беларуси. Время авторской журналистики на СТВ. Андрей Муковозчик о том, что «Накипело».

«Заставь дураков – они и лоб расшибут» - что нынешний чешский истеблишмент блистательно и доказал

Андрей Муковозчик: кого угодно готов поддерживать нынешний главный чех, только не белорусский народ-1

В программе Новости «24 часа» на СТВ Андрей Муковозчик о том, что у всех на слуху (подробности в видеоматериале).

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# Авторская журналистика на СТВ # общество # Андрей Муковозчик # Милош Земан # Светлана Тихановская # Милош Выстрчил # Фотофакт

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