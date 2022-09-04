«Отправить в самую глушь, в хоспис, утки престарелым носить». Азарёнок рассказал, что нужно делать с беглыми

Что делать с беглыми, которые вкусили так называемых европейских свобод и рвутся назад? Александр Лукашенко проанонсировал решение, которое мы примем ко Дню народного единства. Так какие варианты исправления для тех, кто сломал свою жизнь, поверив проходимцам? Расскажет Григорий Азаренок в рубрике «Потаенное».

Григорий Азаренок, СТВ:

Зачем нам змагары? Нужны ли стране существа, которые готовы были ее уничтожить? Которые оскорбляли Родину. Которые готовы были подложить ее под надругательство, отдать западным маньякам и садистам. И чем они стали там, как влияет на манкуртов год исполнения их европейской мечты? Поговорим об этом. Президент предвосхитил решение ко Дню народного единства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас вот беглые и ваши знакомые рванули за границу. А вы знаете, сколько назад сейчас просится? Вы не знаете. Мы им не закрывали въезд, но они боятся вернуться некоторые, которые накосячили. Потому что с законом непорядки, а вдруг там с них спросят. В ближайшее время я отвечу на этот вопрос. Как раз 17 сентября, День народного единства, близко. Мы рассмотрим некоторые вопросы, не хочу заранее анонсировать их. И примем соответствующие решения. Но это примем мы, на своей земле. Григорий Азаренок:

Да, им там действительно плохо. Очень.

Я могла пять дней не чистить зубы, потому что мне казалось, что это очень сложно. Помыть голову – это безумно сложно, это просто невозможно. Летом я начала ходить к психотерапевтке. И позднее, когда мы поняли, что депрессия перетекла уже в среднетяжелую, меня направили к психиатру. Мы начали с ним уже фармакологическое лечение. Я начала пить антидепрессанты (подробнее).

Григорий Азаренок:

Вот еще один пример. Барышня жила в Минске. Была медсестрой. Ей все не нравилось. Постоянно оскорбляла руководство, шаталась по митингам, воняла и стонала. А вот она хвастается подписчикам, что прикупила какую-то электрическую штуку. А справа – уже запись о прекрасной жизни в Польше. До зарплаты 11 дней, а на счету у нее целых 0,02 злотых. Ну как? Как хваленые европейские зарплаты? А ведь там есть еще коммуналочка. А впереди зима-зимушка. Уже паны в кинотеатрах педали крутят, электричество вырабатывают, чтобы фильмы про Крэсы Усходния смотреть. А еще и десятки тысяч украинских бешенцев, а они орать и клянчить покруче вашего умеют. Вот и просятся домой. Вот и умоляют Президента: простите. Так что же с ними делать? Интересную формулу предложил депутат Палаты представителей Олег Гайдукевич. Гайдукевич об оппозиционерах: совершил – приезжай, отсиди, может, простят. Чем быстрее сядешь, тем быстрее выйдешь. Читать здесь. Почему они опасны для общества, для страны, для наших людей? А вы послушайте, какая дрянь у них в голове.

– Что делать с «БелАЗом»?

– Закрывать.

– К чертям?

– Как исторический памятник можно оставить.

Григорий Азаренок:

Она представляет вообще, что изрыгает своим червивым ротом, который точно не предназначен для произнесения слов? Закрыть градообразующее предприятие. Выкинуть тысячи людей на улицы. Она это предлагает, снимаясь в каком то безвкусном халате, считая, что кого-то может привлекать своими дряхлыми телесами? Да эти же безработные, бездомные люди потом по кругу ее пустят. Страна погрузится в хаос, в бандитизм, в ежедневные убийства с расчлененкой, как это было в 1990-е. А ведь белорусы добрые. Они не желают никому зла. Это просто не свойственно жителям нашей страны. Всех готовы пожалеть. «Я думаю, что мы сможем тебя простить». Михаил Лупаносов обратился к брату-предателю

Григорий Азаренок:

Это брат [экстремистский ресурс – прим.ред.] Лупаносова. Напомню, именно эта структура взяла на себя ответственность за теракты на железной дороге этой весной. Они готовы были спустить с рельс составы, устроить техногенную катастрофу, убить тысячи, десятки тысяч людей. А белорусы уже и забывать обо всем этом стали. Наши люди, простим, чего уж там. Что они могут нам дать? Они абсолютно бесполезны для страны. Сколько кудахтали о крахе, который нас ждет без айтишников. И что же? Вот без комбайнеров нас действительно ждал бы крах. А эта пена сдриснула, и никто и не заметил. А может есть вариант социализации? Вот таких дур отправить в самую глушь, в хоспис, утки престарелым носить. И обязательно лишить телефона. Обязать читать книги. Кстати, Достоевский ушел на каторгу до мозга костей революционером, а через четыре года вернулся гением, великим писателем, консерватором и написал самый великий роман, отрицающий всю ложь любых мятежников всех времен.

По крайней мере, необходимо покаяние. Перед белорусами. Ведь публично на голову гадили. Постики писали. Призывали. Вопили. Орали. Визжали. Все напоказ, как у дешевых профурсеток в самом экономном публичном доме. Так и обратно путь такой же – через пост. Написать, например: «Я был идиотом. Меня через Telegram-канал водили по улицам польские наркоманы, и я им верил. Я оказался настолько глуп, что реально уверовал в то, что в Европе хорошо жить, и горько поплатился за свою глупость. Она вышла из меня через унижения и лишения. И я осознал, что хочу домой. Простите меня, белорусы, простите, Александр Григорьевич, я готов понести любое наказание».