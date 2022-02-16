«Я думаю, что мы сможем тебя простить». Михаил Лупаносов обратился к брату-предателю

Кто стоял за кулисами протестов в Беларуси и кто ведет экстремистские Telegram-каналы? После провала блицкрига и цветного переворота Беларусь столкнулась с террористической угрозой. Кураторы из западных спецслужб попытались создать целую сеть радикальных ячеек.

Документальный фильм «Плесень».

Любой переворот предполагает предательство. Нашлись такие и среди белорусских сотрудников силовых структур – те, кто уже давно зарекомендовал себя как трусы, бездарности и неудачники. И когда они продавались за не самые большие деньги, им было наплевать даже на семьи. Перед вами – брат Станислава Лупаносова Михаил.