«Я думаю, что мы сможем тебя простить». Михаил Лупаносов обратился к брату-предателю

Кто стоял за кулисами протестов в Беларуси и кто ведет экстремистские Telegram-каналы? После провала блицкрига и цветного переворота Беларусь столкнулась с террористической угрозой. Кураторы из западных спецслужб попытались создать целую сеть радикальных ячеек.
Документальный фильм «Плесень».
Любой переворот предполагает предательство. Нашлись такие и среди белорусских сотрудников силовых структур – те, кто уже давно зарекомендовал себя как трусы, бездарности и неудачники. И когда они продавались за не самые большие деньги, им было наплевать даже на семьи. Перед вами – брат Станислава Лупаносова Михаил.
Брат Лупаносова: я ему задаю вопрос один, в ответ получаю, как ему не нравится жить в Беларуси – читать далее.
Михаил Лупаносов, брат Станислава Лупаносова:
Станислав, то, что сейчас вы делаете – я не знаю, ты делаешь или делают те люди, которые тебя окружают – это люди, которые ведут свою жизнь в ад. Это разрушение, это потеря человеческих качеств, на самое дно опускание. Поэтому мне бы хотелось, чтобы ты просто подумал своей головой. Всегда есть пути решения, не бывает безвыходных ситуаций, всегда можно договориться. И я думаю, что мы сможем тебя простить – я говорю не от своего лица, я говорю от лица коллег твоих, друзей. Все может вернуться на свои пути, и просто подумай.
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