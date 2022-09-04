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​Учеников в Украине ждали только в тех школах, где есть бомбоубежища. Но что с теми, кто уехал в Беларусь?

04 сентября 2022 17:32
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История нас многому учит, но есть и примеры того, что будет, если забыть о своем прошлом. В Украине продолжаются боевые действия, а День знаний там отметили далеко не везде. Учеников ждали только в учебных заведениях, где есть бомбоубежища, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В такой ситуации многие родители приняли решение переехать из Украины в Беларусь, чтобы спокойно отпускать детей в школу и не волноваться за их будущее.

С каким настроением наши юные гости встретили 1 сентября и для кого еще этот День знаний стал по-настоящему особенным – наш следующий репортаж.

​Учеников в Украине ждали только в тех школах, где есть бомбоубежища. Но что с теми, кто уехал в Беларусь?-1

Первый звонок позвал за парты и детей из Украины, у которых начался новый этап в жизни. Только в Гомельской области школы приняли более 100 мальчиков и девочек. Андрей из Херсонской области с семьей приехал в Гомель около месяца назад. Старший сын завершает онлайн-обучение, остальным детям в срочном порядке пришлось искать место учебы. За помощью обратились в ближайшую 21-ю школу. К сложной ситуации мигрантов отнеслись с пониманием: у детей не было документов об окончании предыдущих классов. Нужны были и медицинские справки. Оформить все удалось до 1 сентября. Красный Крест и социальные фонды передали семье все необходимое для занятий.

​Учеников в Украине ждали только в тех школах, где есть бомбоубежища. Но что с теми, кто уехал в Беларусь?-4

Андрей, гражданин Украины:
Представляете, я даже не волнуюсь детей отпускать одних в парк. Вечером гуляют, приходят. Безопасность для меня самое главное. И медицина.

​Учеников в Украине ждали только в тех школах, где есть бомбоубежища. Но что с теми, кто уехал в Беларусь?-7

Пополнилась школа не только украинскими учениками, но и преподавателем. Учитель музыки Римма Александровна приехала в Гомель из Луганской области еще весной. Тогда в ее жизненной партитуре, казалось, не было мажорных нот.

​Учеников в Украине ждали только в тех школах, где есть бомбоубежища. Но что с теми, кто уехал в Беларусь?-10

Римма, учитель музыки средней школы № 21 Гомеля:
Коллектив здесь хороший. Я уже посмотрела на многих преподавателей. Все дружные. И я надеюсь, что здесь все будет хорошо.

В 1-й класс собирал сына и министр образования. Для кого ещё этот День знаний стал по-настоящему особенным? Подробности.

# Беженцы # общество # Илона Волынец # Фотофакт

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