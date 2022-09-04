​Учеников в Украине ждали только в тех школах, где есть бомбоубежища. Но что с теми, кто уехал в Беларусь?

История нас многому учит, но есть и примеры того, что будет, если забыть о своем прошлом. В Украине продолжаются боевые действия, а День знаний там отметили далеко не везде. Учеников ждали только в учебных заведениях, где есть бомбоубежища, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В такой ситуации многие родители приняли решение переехать из Украины в Беларусь, чтобы спокойно отпускать детей в школу и не волноваться за их будущее. С каким настроением наши юные гости встретили 1 сентября и для кого еще этот День знаний стал по-настоящему особенным – наш следующий репортаж.

Первый звонок позвал за парты и детей из Украины, у которых начался новый этап в жизни. Только в Гомельской области школы приняли более 100 мальчиков и девочек. Андрей из Херсонской области с семьей приехал в Гомель около месяца назад. Старший сын завершает онлайн-обучение, остальным детям в срочном порядке пришлось искать место учебы. За помощью обратились в ближайшую 21-ю школу. К сложной ситуации мигрантов отнеслись с пониманием: у детей не было документов об окончании предыдущих классов. Нужны были и медицинские справки. Оформить все удалось до 1 сентября. Красный Крест и социальные фонды передали семье все необходимое для занятий.

Андрей, гражданин Украины:

Представляете, я даже не волнуюсь детей отпускать одних в парк. Вечером гуляют, приходят. Безопасность для меня – самое главное. И медицина.

Пополнилась школа не только украинскими учениками, но и преподавателем. Учитель музыки Римма Александровна приехала в Гомель из Луганской области еще весной. Тогда в ее жизненной партитуре, казалось, не было мажорных нот.