В 1-й класс собирал сына и министр образования. Для кого ещё этот День знаний стал по-настоящему особенным?

История нас многому учит, но есть и примеры того, что будет, если забыть о своем прошлом. В Украине продолжаются боевые действия, а День знаний там отметили далеко не везде. Учеников ждали только в учебных заведениях, где есть бомбоубежища, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В такой ситуации многие родители приняли решение переехать из Украины в Беларусь, чтобы спокойно отпускать детей в школу и не волноваться за их будущее. С каким настроением наши юные гости встретили 1 сентября и для кого еще этот День знаний стал по-настоящему особенным – наш следующий репортаж.

В Малом Ситно большой праздник. На День знаний здесь собираются едва ли не всей деревней. Учеников можно пересчитать по пальцам. В этом году за парты сели 16 человек. А вот и главные герои – первоклашки. Их всего двое.

Тамара Козловская, директор Малоситнянской детский сад-базовой школы:

Приглашенных гостей, родителей больше, чем самих деток, потому что это интересно. Мы живем одной дружной семьей, сельской, сплоченной.

Вся школа помещается в одном классе. И это вместе с родителями. Двери школы для них всегда открыты. Здесь все по-домашнему. К примеру, старшие классы помогают младшим с домашним заданием.

Милана Грамыка, ученица Малоситнянской детский сад-базовой школы:

Если они ничего не понимают, мы пытаемся им объяснить, потому что мы уже больше знаем.

Алина Богданович, ученица Малоситнянской детский сад-базовой школы:

Плюс этой школы в том, что учитель объясняет каждому отдельно, то есть понимаешь тему. Это очень хорошо для нас.

Валентина Глазкина, учитель немецкого языка Малоситнянской детский сад-базовой школы:

Как здорово жить, как здорово быть активным, позитивным, приносить людям добро, радость! Все это меня так переполняет. И я надеюсь, что я вкладываю это в их сердца.

А в этой школе по коридорам впервые разливается задорный детский смех. Столичная новостройка встречает почти полторы тысячи учеников. О бывшем аэропорте «Минск-1» напоминает разве что музейная экспозиция. Теперь на этом месте вырос целый микрорайон. В новую школу со старта набрали сразу 12 первых классов. Кочанова: ребенок должен воспитываться в красоте, и это то, что делает государство для системы образования. Подробности.

Они неуверенно заглядывают в мир знаний и, похоже, сами в шоке от того, какой он продвинутый: лингафонные кабинеты, лаборатории, костюмерные, тренажеры, тир, бассейн, обеденный зал и даже витаминный бар.

Всего в 2022 году за парты сели 1 миллион 85 тысяч школьников, 115 тысяч первоклассников. И в каждом уголке нашей страны, будь то маленькая деревушка или областной центр, первый день нового учебного года особенный. И даже неизвестно, кто больше волновался – дети или родители. Первый раз в 1-й класс собирал сына и министр образования. Иванец: в Беларуси созданы все условия, чтобы каждый молодой человек смог выбрать свой путь. Читайте здесь.

Собирали родители в этот день не только школьников, но и… учителей. В Гродно Татьяна Конопко волновалась не меньше мам первоклассников. Еще бы, ее дочь идет первый раз на работу в свой класс. И украдкой Татьяна Валерьяновна вспоминала, как и сама когда-то пришла молодой учительницей в школу. Дочь Каролина пошла по ее стопам. Уже на пороге дома, едва сдерживая слезы, слова о самом главном.

Поздравляю тебя с первым твоим важным днем. Желаю тебе, чтобы ты была не просто учителем для своих учеников, а другом, который направляет, воспитывает и помогает. В добрый путь!

На работу на собственном авто, на которое скопила во время учебы: до 3-го курса работала в кафе быстрого питания, а после в школе на полставки. Свою целеустремленность Каролина намерена передать детям.

Здравствуйте, ребята! Садитесь, пожалуйста.

Классное руководство ей выпало в военно-патриотическом классе. Да и школа находится под патронажем пограничников. Потому первый урок на тему исторической памяти здесь вдвойне символичен. И, кажется, молодая учительница иностранного языка с первой минуты нашла подход к своим школьникам, которых она как первых запомнит на всю жизнь.

Каролина Конопко, учитель средней школы № 3 имени В. М. Усова Гродно:

Для меня, мне кажется, самое главное – найти общий язык с детьми, подружиться с ними, выручать друг друга, помогать. И, естественно, обучать. Буду давать им все, что знаю, и даже больше.