«Относится к средствам персональной мобильности». А нужны ли права на гироскутер и электросамокат?

Во всем мире традиционный автотранспорт на дорогах обгоняют велосипеды, самокаты, гироскутеры и моноколеса. Количество их постоянно растет. О том, откуда такая популярность у альтернативных средств передвижения, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Сергей, наверное, к вам вопрос. Многие участники дорожного движения, покупая гироскутер, даже не понимают, что, в принципе, по закону они приобретают мопед, и на него нужны права. Я права или нет?