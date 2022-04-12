«Относится к средствам персональной мобильности». А нужны ли права на гироскутер и электросамокат?

Во всем мире традиционный автотранспорт на дорогах обгоняют велосипеды, самокаты, гироскутеры и моноколеса. Количество их постоянно растет. О том, откуда такая популярность у альтернативных средств передвижения, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Сергей, наверное, к вам вопрос. Многие участники дорожного движения, покупая гироскутер, даже не понимают, что, в принципе, по закону они приобретают мопед, и на него нужны права. Я права или нет?
Сергей Бабич, начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома, полковник милиции:
Нет, не совсем вы правы. Гироскутер относится к средствам персональной мобильности. Согласно правилам дорожного движения, мопед – это транспортное средство, оборудованное двигателем объемом до 50 кубических сантиметров и позволяющее развивать скорость технически, так скажем, ограниченную 50 километрами в час. Те транспортные средства, которые мы видим в виде мопеда – два сидения для водителя и пассажира – относятся все-таки к электросамокатам. Мы их относим на языке профессиональном к средствам персональной мобильности.
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