Прямой эфир

«Относится к средствам персональной мобильности». А нужны ли права на гироскутер и электросамокат?

12 апреля 2022 15:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Во всем мире традиционный автотранспорт на дорогах обгоняют велосипеды, самокаты, гироскутеры и моноколеса. Количество их постоянно растет. О том, откуда такая популярность у альтернативных средств передвижения, поговорили в ток-шоу «Точки над i».  

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:  
Сергей, наверное, к вам вопрос. Многие участники дорожного движения, покупая гироскутер, даже не понимают, что, в принципе, по закону они приобретают мопед, и на него нужны права. Я права или нет?  

«Относится к средствам персональной мобильности». А нужны ли права на гироскутер и электросамокат?-1

Сергей Бабич, начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома, полковник милиции:  
Нет, не совсем вы правы. Гироскутер относится к средствам персональной мобильности. Согласно правилам дорожного движения, мопед – это транспортное средство, оборудованное двигателем объемом до 50 кубических сантиметров и позволяющее развивать скорость технически, так скажем, ограниченную 50 километрами в час. Те транспортные средства, которые мы видим в виде мопеда – два сидения для водителя и пассажира – относятся все-таки к электросамокатам. Мы их относим на языке профессиональном к средствам персональной мобильности.  

Идти пешком или проехать на велосипеде? Вот что рекомендует врач пациентам с заболеваниями суставов – подробнее здесь.  

# Водительские права # общество # Наталья Надольская # Сергей Бабич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Детсад на 230 мест и общежитие с переходом к университету. Что построят в Московском районе Минска в 2022-м?
12 апреля 2022 15:18

Детсад на 230 мест и общежитие с переходом к университету. Что построят в Московском районе Минска в 2022-м?

«В первую очередь надо уменьшить массу тела». Кому следует отказаться от велотренировок и почему?
12 апреля 2022 15:15

«В первую очередь надо уменьшить массу тела». Кому следует отказаться от велотренировок и почему?

Желающих открыть своё дело становится всё больше. Почему Несвижский район – один из лучших для ведения бизнеса?
12 апреля 2022 15:03

Желающих открыть своё дело становится всё больше. Почему Несвижский район – один из лучших для ведения бизнеса?