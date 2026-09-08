Новости по тегу #Сергей Бабич

Минск готовится к празднованию 959-летия. Главные события развернутся 12 сентября у Дворца спорта. В этот день сотрудники столичной милиции перейдут на усиленный вариант службы.
6 сентября в столице пройдет Минский полумарафон. В связи с этим в выходные 5-6 сентября на дорогах города будут действовать некоторые ограничения движения.
Сегодня ключевая идея – сформировать третье транспортное кольцо и дать возможность автомобилям передвигаться между соседними районами, не выезжая на перегруженный МКАД.
На площадках дети учатся действовать в чрезвычайных ситуациях, знакомятся с работой спасателей и получают полезные навыки, которые могут пригодиться в повседневной жизни.
В 12 зафиксированных авариях с их участием пострадали шесть человек. Чтобы предотвратить подобные инциденты, сотрудники ГАИ круглосуточно следят за обстановкой на улицах.
Инспекторы проверяют, как перевозчики пассажиров соблюдают требования законодательства.
По 13 мая инспекторы проверяют, как перевозчики пассажиров соблюдают требования законодательства. Особое внимание – техническому состоянию автобусов и тому, как водители выполняют правила дорожного движения.
В ГАИ напомнили, что за вождение в нетрезвом виде предусмотрена серьезная административная ответственность: штраф до 9 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до 5 лет.
Акцент – на любителях мобильного транспорта. Наряды ГАИ усилили патрулирование во всех регионах страны.
В ГАИ напоминают: в автобусах и маршрутках лучше держаться за поручни. Если водитель резко затормозит, можно упасть и травмироваться. В случае происшествия необходимо сообщить водителю – он вызовет скорую и сообщит в ГАИ.
В центре внимания – предоставление водителями преимущества пешеходам. Зимой тормозной путь автомобиля увеличен, так что на дороге нужно быть особенно внимательными. Осторожность следует проявлять и пешеходам.
В холодную пору года особенно важно помнить: безопасность на дороге начинается с внимательного отношения к своему автомобилю. Инспекторы призывают проверять техническое состояние – тормоза, свет, шины, уровень жидкостей.
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