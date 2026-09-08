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Новости по тегу #Сергей Бабич

Как изменится движение в Минске в День города? Рассказали ГУВД Мингорисполкома
08 сентября 2026 11:55

Как изменится движение в Минске в День города? Рассказали ГУВД Мингорисполкома

Минский полумарафон-2026! В столице 5-6 сентября ограничат движение – какие улицы перекроют?
04 сентября 2026 17:42

Минский полумарафон-2026! В столице 5-6 сентября ограничат движение – какие улицы перекроют?

Час пик без пробок – как ГАИ планирует разгрузить дороги Минска?
31 мая 2026 18:05

Час пик без пробок – как ГАИ планирует разгрузить дороги Минска?

В Минске стартовало интерактивно-профилактическое мероприятие «ЛЕТО-БУМ»
29 мая 2026 06:07

В Минске стартовало интерактивно-профилактическое мероприятие «ЛЕТО-БУМ»

С начала 2026-го более 400 нарушений ПДД выявили у водителей средств персональной мобильности
27 мая 2026 06:43

С начала 2026-го более 400 нарушений ПДД выявили у водителей средств персональной мобильности

Профилактическое мероприятие ГАИ в Минске продлится по 13 мая
12 мая 2026 18:10

Профилактическое мероприятие ГАИ в Минске продлится по 13 мая

В Минске продолжается профилактическое мероприятие ГАИ по контролю за общественным транспортом
12 мая 2026 06:47

В Минске продолжается профилактическое мероприятие ГАИ по контролю за общественным транспортом

ГАИ проводит профилактический рейд «Пьяному и бесправному не место на дороге!»
21 апреля 2026 17:09

ГАИ проводит профилактический рейд «Пьяному и бесправному не место на дороге!»

Безопасность превыше всего! В Беларуси проходит единый день безопасности дорожного движения
27 марта 2026 09:51

Безопасность превыше всего! В Беларуси проходит единый день безопасности дорожного движения

ГАИ проводит проверку автобусов и маршруток в Минске
18 марта 2026 17:45

ГАИ проводит проверку автобусов и маршруток в Минске

Снег и гололёд усложнили дорожные условия на минских улицах – ГАИ проводит профилактические рейды
23 января 2026 09:14

Снег и гололёд усложнили дорожные условия на минских улицах – ГАИ проводит профилактические рейды

Снег, гололёд, короткий световой день и низкие температуры – в ГАИ напоминают о факторах риска
22 января 2026 08:05

Снег, гололёд, короткий световой день и низкие температуры – в ГАИ напоминают о факторах риска