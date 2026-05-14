Новости по тегу #Водительские права

Совет Министров утвердил Соглашение между правительствами Беларуси и Азербайджана о взаимном признании водительских удостоверений.
Теперь желающие сдать на права могут выбрать только литовский или один из 24 официальных языков ЕС.
«Если палка смотрит в рот – делай правый поворот, если палка смотрит влево на дороге королева» – ПДД даже вдохновляет на создание стихотворений. Впрочем, у каждого свои педагогические лайфхаки.
По статистике, с первой попытки теорию сдают – около 60 %, а практику всего лишь треть выпускников. Очевидно, процесс буксует. Есть случаи, когда права получают с 17-й попытки! И это еще не предел.
В ГАИ пояснили, что в ходе испытания будут проверять не только выполнение основных маневров, но и тех, которые экзаменуемый будет совершать попутно. Например, проезд пешеходного перехода, перекрестков, остановочных пунктов и не только.
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