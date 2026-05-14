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Новости по тегу #Водительские права

Водительские удостоверения Беларуси и Азербайджана теперь взаимно признаются
14 мая 2026 06:45

Водительские удостоверения Беларуси и Азербайджана теперь взаимно признаются

В Литве начал действовать запрет на сдачу экзаменов на права на русском
02 января 2026 13:40

В Литве начал действовать запрет на сдачу экзаменов на права на русском

Новые правила сдачи экзаменов, топ ошибок и лайфхаки от инструктора – посетили белорусские автошколы
20 июля 2025 17:36

Новые правила сдачи экзаменов, топ ошибок и лайфхаки от инструктора – посетили белорусские автошколы

Кто виноват – учитель или ученик? Узнали, что тормозит процесс обучения в белорусских автошколах
20 июля 2025 17:35

Кто виноват – учитель или ученик? Узнали, что тормозит процесс обучения в белорусских автошколах

В Беларуси изменится порядок сдачи экзамена на водительские права в ГАИ
07 апреля 2025 18:00

В Беларуси изменится порядок сдачи экзамена на водительские права в ГАИ

Вступили в силу изменения в Закон «О дорожном движении»
09 июля 2024 07:02

Вступили в силу изменения в Закон «О дорожном движении»

«Услуга очень востребована». В Минске упростили порядок прохождения медкомиссии для водителей
15 августа 2022 13:31

«Услуга очень востребована». В Минске упростили порядок прохождения медкомиссии для водителей

Горка, эстакада, змейка и парковка. Вот как навыкам тракториста-машиниста обучаются старшеклассники в Минской области
07 июля 2022 13:18

Горка, эстакада, змейка и парковка. Вот как навыкам тракториста-машиниста обучаются старшеклассники в Минской области

«Относится к средствам персональной мобильности». А нужны ли права на гироскутер и электросамокат?
12 апреля 2022 15:21

«Относится к средствам персональной мобильности». А нужны ли права на гироскутер и электросамокат?

Медкомиссия для водителей. Что нужно для получения справки и кому нельзя за руль?
15 февраля 2021 10:02

Медкомиссия для водителей. Что нужно для получения справки и кому нельзя за руль?

Насколько эффективна балльная система наказаний за нарушение ПДД? Разбираемся на опыте Германии
24 мая 2020 18:22

Насколько эффективна балльная система наказаний за нарушение ПДД? Разбираемся на опыте Германии

«Это стимул для каждого водителя». Балльная система наказаний за нарушение ПДД в вопросах и ответах
24 мая 2020 16:51

«Это стимул для каждого водителя». Балльная система наказаний за нарушение ПДД в вопросах и ответах