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Детсад на 230 мест и общежитие с переходом к университету. Что построят в Московском районе Минска в 2022-м?

12 апреля 2022 15:18
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Новости Беларуси. В 2022 году в Московском районе начнут строительство детского дошкольного учреждения на 230 мест, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Детсад на 230 мест и общежитие с переходом к университету. Что построят в Московском районе Минска в 2022-м?-1

К работам приступят уже в мае. На стадии проектирования школа в Грушевке на 1 020 человек. Продолжается в районе и возведение объектов здравоохранения. На завершающем этапе строительство 15-й поликлиники. Ее планируют сдать в начале лета. Там же строится и новый корпус 4-й городской клинической больницы. Появятся в районе и новые общежития в Студенческой деревне.  

Детсад на 230 мест и общежитие с переходом к университету. Что построят в Московском районе Минска в 2022-м?-4

Татьяна Колядко, глава администрации Московского района:  
Уже начинается осуществление строительства общежития. Это будет общежитие для медицинского университета. И также общежитие для радиотехнического университета. Оно будет соединено переходом, и более 500 студентов будут проживать в этих общежитиях.  

Детсад на 230 мест и общежитие с переходом к университету. Что построят в Московском районе Минска в 2022-м?-7

Московский район интенсивно прирастает и квадратными метрами. Для многодетных семей на улице Прилукской возвели очередной дом. В этом году темпы строительства сбавлять не намерены: введут около 100 тысяч квадратных метров жилья.  

# Социальная инфраструктура # общество # Татьяна Колядко # Фотофакт

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