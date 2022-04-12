Детсад на 230 мест и общежитие с переходом к университету. Что построят в Московском районе Минска в 2022-м?

Новости Беларуси. В 2022 году в Московском районе начнут строительство детского дошкольного учреждения на 230 мест, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

К работам приступят уже в мае. На стадии проектирования школа в Грушевке на 1 020 человек. Продолжается в районе и возведение объектов здравоохранения. На завершающем этапе строительство 15-й поликлиники. Ее планируют сдать в начале лета. Там же строится и новый корпус 4-й городской клинической больницы. Появятся в районе и новые общежития в Студенческой деревне.

Татьяна Колядко, глава администрации Московского района:

Уже начинается осуществление строительства общежития. Это будет общежитие для медицинского университета. И также общежитие для радиотехнического университета. Оно будет соединено переходом, и более 500 студентов будут проживать в этих общежитиях.