Идти пешком или проехать на велосипеде? Вот что рекомендует врач пациентам с заболеваниями суставов

Во всем мире традиционный автотранспорт на дорогах обгоняют велосипеды, самокаты, гироскутеры и моноколеса. Количество их постоянно растет. О том, откуда такая популярность у альтернативных средств передвижения, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Меня интересуют противопоказания к езде на велосипеде. Может быть, болезни суставов, какие-то сердечно-сосудистые заболевания? Знаете, бывает: едешь себе спокойненько и замечешь – колено похрустывает, шея тяжело поворачивается. Это сигнал, чтобы обратится к врачу?