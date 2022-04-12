Идти пешком или проехать на велосипеде? Вот что рекомендует врач пациентам с заболеваниями суставов

Во всем мире традиционный автотранспорт на дорогах обгоняют велосипеды, самокаты, гироскутеры и моноколеса. Количество их постоянно растет. О том, откуда такая популярность у альтернативных средств передвижения, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Меня интересуют противопоказания к езде на велосипеде. Может быть, болезни суставов, какие-то сердечно-сосудистые заболевания? Знаете, бывает: едешь себе спокойненько и замечешь – колено похрустывает, шея тяжело поворачивается. Это сигнал, чтобы обратится к врачу?
Андрей Рощин, травматолог-ортопед высшей категории:
По поводу сердечно-сосудистых заболеваний мне сказать сложно, я травматолог. Но что касается патологии суставов, то опять же, если есть начальные признаки у пациента артроза того же тазобедренного и коленного сустава, то выбор между тем – идти ли пешком пять километров или проехать на велосипеде, то однозначно лучше ехать на велосипеде. Потому что нагрузка будет на суставы меньше.
«В первую очередь надо уменьшить массу тела». Кому следует отказаться от велотренировок и почему – подробнее здесь.