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Желающих открыть своё дело становится всё больше. Почему Несвижский район – один из лучших для ведения бизнеса?

12 апреля 2022 15:03
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Новости Беларуси. Несвижский – лучший район в Минской области с населением менее 50 тысяч человек для ведения бизнеса. Только в 2022 году здесь зарегистрировано около полусотни индивидуальных предпринимателей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Желающим открыть свое дело помогает и государство. На реализацию лучших бизнес-планов выделяют субсидии. В 2021 году финансовую поддержку получили 14 человек, еще два – в этом.  

Подробнее – в материале Анны Куртасовой.  

Желающих открыть своё дело становится всё больше. Почему Несвижский район – один из лучших для ведения бизнеса?-1

– Здравствуйте, можно один капучино за 5 рублей, 350.  
– Да, хорошо, конечно.  

Желающих открыть своё дело становится всё больше. Почему Несвижский район – один из лучших для ведения бизнеса?-4

Так с хорошим настроением и приятной улыбкой своих клиентов встречает Анастасия Иванова. Она сооснователь и по совместительству бариста новой кофейни в Несвиже. Сама девушка из Столбцовского района. Сюда переехала с мужем. Вместе занимались ремесленничеством – делали сувениры.  

Желающих открыть своё дело становится всё больше. Почему Несвижский район – один из лучших для ведения бизнеса?-7

Анастасия Иванова:  
Так как нравилось все красивое, мы очень часто выезжали за границу, очень много видели красивых заведений, сувенирных лавок, потом начали интересоваться, каким оборудованием можно это все изготовить. Все нашли, получилось все купить. И начали заниматься изготовлением сувениров из дерева. А так как Несвиж – один из самых крупных туристических городов Беларуси, пришли к тому, что нужно продвигаться в этой сфере.  

Подробности смотрите в видеоматериале.  

# Бизнес в Беларуси # общество # Анастасия Иванова # Ирина Ксеневич # Анна Куртасова # Фотофакт

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