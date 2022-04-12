Желающих открыть своё дело становится всё больше. Почему Несвижский район – один из лучших для ведения бизнеса?

Новости Беларуси. Несвижский – лучший район в Минской области с населением менее 50 тысяч человек для ведения бизнеса. Только в 2022 году здесь зарегистрировано около полусотни индивидуальных предпринимателей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Желающим открыть свое дело помогает и государство. На реализацию лучших бизнес-планов выделяют субсидии. В 2021 году финансовую поддержку получили 14 человек, еще два – в этом. Подробнее – в материале Анны Куртасовой.

– Здравствуйте, можно один капучино за 5 рублей, 350.

– Да, хорошо, конечно.

Так с хорошим настроением и приятной улыбкой своих клиентов встречает Анастасия Иванова. Она сооснователь и по совместительству бариста новой кофейни в Несвиже. Сама девушка из Столбцовского района. Сюда переехала с мужем. Вместе занимались ремесленничеством – делали сувениры.