«В первую очередь надо уменьшить массу тела». Кому следует отказаться от велотренировок и почему?

Во всем мире традиционный автотранспорт на дорогах обгоняют велосипеды, самокаты, гироскутеры и моноколеса. Количество их постоянно растет. О том, откуда такая популярность у альтернативных средств передвижения, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Виктория, насколько велосипед может помочь поработать над фигурой? По весне нам очень этот вопрос интересен.

Виктория Свит, фитнес-тренер:

На самом деле это очень хороший способ, чтобы уменьшить объемы в первую очередь. Но все еще зависит от того, как мы будем питаться. Если мы будем кушать все подряд, то лучше точно не будет. Но это лучше, чем ничего не делать, как я всегда говорю. Если мы будем правильно придерживаться плана питания, то есть будем расходовать больше, нежели чем употреблять калорий, то тогда, конечно, можно подтянуть, постройнеют ноги. Как говорят, будут раскаченные, если кушать – конечно, да. Они будут шире становиться. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

То есть, если хочется подкачать ягодицы? Виктория Свит:

Но ягодицы все-таки, я скажу вам, только можно в зале накачать. Красивые ягодицы с отягощениями. Наталья Надольская:

Виктория, а что нужно – интенсивная тренировка или достаточно просто велопрогулки неспешно по лесу, велотрассе? Алеся Лакина:

Мне кажется, пробуй еще проедь по лесу – в гору, с горы. Наталья Надольская:

Кстати, по лесу – да.

Виктория Свит:

Я вам честно скажу, для того, чтобы сделать фигуру стройнее – в первую очередь это питание. Чудес не бывает. Если мы даже будем интенсивные тренировки делать и безобразно питаться, результативность будет маленькая. Поэтому очень важно в первую очередь – это 70 % успеха – то, что мы кушаем. Чтобы подтянуть ножки, то, конечно же, очень хорошо будет в интенсивном темпе крутить велосипед. И еще такой момент – если человек очень толстый, то его не стоит садить на велосипед. Потому что это не есть хорошо для здоровья. В первую очередь надо уменьшить массу тела. Алеся Лакина:

Многие пытаются таким образом именно похудеть. Кстати, чем отличается велотренажер от велосипеда? Виктория Свит:

На самом деле ничем. То есть кому-то нравится ездить на улице, кому-то в тренажерном зале. Все зависит от интенсивности. Но если ты тучный человек под 100 килограммов: как я вижу, некоторые садятся сами без тренера на велосипед и думают, что сейчас чудеса будут, и они будут лучше выглядеть, улучшится здоровье – нет. Они себе делают только хуже. Поэтому в первую очередь это тоже будет нагрузка на сердце и общее состояние здоровья. Поэтому в первую очередь надо уменьшить объемы. Алеся Лакина:

Значит, питание, велосипед. Что еще добавить для пущего эффекта? Может быть, бассейн? Виктория Свит:

Нет, питание в первую очередь. Если ты толстый реально, то надо наладить сначала питание.

Наталья Надольская:

Мне кажется, если утверждать, что велотренажер ничем не отличается от тренировки на велосипеде на улице – это все равно, что сказать: бежать по дорожке – тоже самое, что бежать на улице, по лесу. Мне кажется, какое-то отличие есть. Виктория Свит:

Только что декорации меняются и свежий воздух. Наталья Надольская:

А должна ли быть для усиления эффекта какая-то, может быть, специальная одежда? Вообще, какую роль играет одежда для тренировок? Виктория Свит:

Кто-то любит надевать термобелье, которое воду убирает из организма. То есть ты больше потеешь, тогда водичка больше уходит, и процесс жиросжигания быстрее идет. Наталья Надольская:

Как часто нужно совершать велопрогулки, чтобы улучшать свой внешний вид, свое здоровье? Обязательно ли для этого пользоваться каким-то профессиональным, спортивным велосипедом или достаточно для прогулок? Виктория Свит:

Нет, на самом деле достаточно для прогулки даже пользоваться велосипедом, чтобы улучшить внешний вид, быть красивым, подтянутым человеком. Понятное дело, как я и говорю, если ты очень толстый, то этого не стоит делать. Сначала – питание, а потом уже пересаживаться на велосипед.

Нелли Куприянович, психолог, коуч:

Раз в неделю велосипед ничего не даст, правильно? Каждый день три раза по чайной ложке? Виктория Свит:

Я вам скажу так: есть человек-фанат, который занимается.