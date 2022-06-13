«Открыли, почитали – всё хорошо. Вышел во двор – не всё хорошо». Почему в районных газетах редко выходят критические статьи?

Новости Беларуси. Региональная политика и двустороннее движение по маршруту чиновник – народ. С какими проблемами сталкивается местная власть? Топ-истеблишмент разных эшелонов власти разберет семинар-совещание по вопросам работы с населением в ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, СТВ:

Переведу эту тему в другую плоскость, о чем мы, как журналисты, начали с этого говорить, она как бы квинтэссенция всего нашего разговора. Вот смотрите, местные органы власти чаще всего хотят иметь свой рупор. Это чаще всего местная газета. Мне как журналисту понятно все прекрасно. Алена Сырова, СТВ:

И это при том, что говорят, что газеты никто не читает.

Кирилл Казаков:

Я знаю случай, когда председатель райисполкома местную газету использует как свой агитлисток. Председатель с ручкой на первой странице, председатель с грамотой на второй странице, председатель в снопе сена или с чем-то еще или на комбайне на третьей странице. В итоге, когда получается, что журналисты из района начинают писать какие-то критические сюжеты, они сталкиваются с тем, что их бьют по рукам и говорят: ну как? Ну ты что? Ну ты ж наш. А журналист живет. И как мы начали говорить: чиновники – те же люди. Живут в тех же самых домах, ездят на тех же самых автомобилях, автобусах. Ходят по тем же дорогам в те же самые магазины. В итоге получается, что принимает, например, какой-то читатель газету, читает. И он знает, что у него дырки во дворе. Я был в Могилеве на этих выходных. Могилев – хороший город, но у меня во дворе, у мамы, дорога дырявая. Если я об этом не расскажу, я буду себя считать плохим журналистом или же я обижу губернатора Могилевской области? Да нет. Я ж понимаю, что у него не дойдут до всего руки. Но не должен ли я этого говорить? Или все-таки нужно понимать, ведь Президент же сказал: если вы хотите, поставьте четкий план – 10 критических сюжетов.

Алена Сырова:

И по сути, это должно быть серьезным подспорьем для того же чиновника. Кирилл Казаков:

Александр Михайлович, вы готовы к тому, что в каждом районе Витебской области будет по пять критических сюжетов в неделю или пять критических статей в газетах? Александр Субботин, председатель Витебского областного исполнительного комитета:

Я думаю, что план здесь ставить некорректно. Кирилл Казаков:

Ну Президент же сам это сказал. Я процитировал сейчас Президента. Алена Сырова:

Есть более элегантные способы.