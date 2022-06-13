Ноу-хау для любителей смотреть в смартфоны. В Минске установили первый светофор с проекцией

Новости Беларуси. В Минске для любителей смотреть в телефон установили необычный светофор с проекцией, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В темное время суток он дублирует соответствующий сигнал на дорогу.
Новости Беларуси. В Минске для любителей смотреть в телефон установили необычный светофор с проекцией, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В темное время суток он дублирует соответствующий сигнал на дорогу.
Такое инженерное решение – пилотный проект Госавтоинспекции, направленный на дополнительное привлечение внимания пешеходов к переходу. Расположился умный светофор во Фрунзенском районе, недалеко от 43-й гимназии и парка Уго Чавеса.