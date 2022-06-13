288 рейдов с начала года. Как в Минске ловят расхитителей электроэнергии

Новости Беларуси. В Минске ведется контроль потребления электроэнергии. Благодаря замене устаревших приборов на инновационные вероятность хищения исключается, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

После 2023 года фиксировать электроэнергию будут только электронные приборы учета. Их устанавливают на безвозмездной основе. В целях снижения потерь электроэнергии осуществляется и профилактическая работа. С начала 2022 года провели 288 рейдов, составили 177 актов нарушений правил электроснабжения. В некоторых случаях предусмотрена административная ответственность.