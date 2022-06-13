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288 рейдов с начала года. Как в Минске ловят расхитителей электроэнергии

13 июня 2022 19:32
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Новости Беларуси. В Минске ведется контроль потребления электроэнергии. Благодаря замене устаревших приборов на инновационные вероятность хищения исключается, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

288 рейдов с начала года. Как в Минске ловят расхитителей электроэнергии-1

После 2023 года фиксировать электроэнергию будут только электронные приборы учета. Их устанавливают на безвозмездной основе. В целях снижения потерь электроэнергии осуществляется и профилактическая работа. С начала 2022 года провели 288 рейдов, составили 177 актов нарушений правил электроснабжения. В некоторых случаях предусмотрена административная ответственность.  

288 рейдов с начала года. Как в Минске ловят расхитителей электроэнергии-4

Виталий Ковалев, начальник ОКАПЭ филиала «Минские кабельные сети» РУП «Минскэнерго»:  
Скажем так, недобросовестное использование электроэнергии имеется. Для этого в филиале «Минские кабельные сети» РУП «Минскэнерго» есть специализированная рейдовая бригада, которая как раз занимается выявлением и пресечением нарушений правил электроснабжения. Бригада укомплектована всеми необходимыми приспособлениями, приборами, а также фото- и видеокамерами для фиксации. Предусмотрена административная ответственность вплоть до пятикратного размера суммы причиненного ущерба.  

# Электроснабжение # общество # Виталий Ковалев # Фотофакт

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